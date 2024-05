Ciak Junior a Jesolo il 24-25 maggio

Il 24 e 25 maggio per il quinto anno la città di Jesolo ospita il Festival Televisivo Internazionale CIAK JUNIOR, un appuntamento storico dedicato ai cortometraggi scritti e interpretati da adolescenti, in un format – giunto alla 32.ma edizione – ideato da Sergio e Francesco Manfio.

Sono trascorsi molti anni dalla nascita di questo progetto, che dà voce ai pensieri, alle speranze e alle inquietudini delle giovani generazioni, trasformandoli in brevi film sotto la guida di professionisti del settore; nei lunghi anni di vita di Ciak Junior sono cambiate molte volte le tematiche “di punta” affrontate dai cortometraggi dei ragazzi, ma rimangono immutati l’entusiasmo dei ragazzi e la freschezza dei loro lavori.

Il Festival CIAK JUNIOR quest’anno vede protagonisti, per l’Italia, ragazze e ragazzi da Brescia, San Benedetto del Tronto (AP), Cernusco sul Naviglio (MI), Feltre (BL), insieme a 3 classi da Jesolo (VE). Le delegazioni e le emittenti televisive straniere sono 4 e provengono da Belgio, Germania (Monaco e Mannheim) e Sudafrica.

Ecco le tematiche dei cortometraggi che vedremo in concorso:

Con “Lupus in fabula” (realizzato da Gruppo Alcuni con i ragazzi del Liceo Artistico della Novalis Open School di Brescia) si parla dello smantellamento di una relazione tossica, prima di arrivare alla violenza. Si tratta di una tematica decisamente nuova nel panorama di Ciak Junior, frutto di una nuova presa di coscienza femminile (oltre che dell’influenza del #metoo);

La potenza comunicativa della poesia è il fulcro del cortometraggio “Post-it”, girato da Gruppo Alcuni insieme agli studenti della scuola secondaria di 1° grado “Curzi” di San Benedetto del Tronto (AP);

Si parla di tematiche ambientali in un futuro distopico con “Necessità”, girato a Mannheim dal Progetto interculturale IKHM in collaborazione con India TV Kasimedia;

Una prova di coraggio di un gruppo di amici, che poteva trasformarsi in qualcosa di pericoloso, rivela invece che… Lo racconta “Il burbero”, girato a Monaco di Baviera da Bavaria Filmstadt – Middlewood e.V.;

Il coraggio di riprendere la passione per la danza dopo un incidente è il tema affrontato da “La ballerina”, in concorso per il Belgio;

La ricerca di se stessa di un’adolescente troppo ambiziosa è il fulcro attorno a cui si sviluppa il corto “Abbastanza”, realizzato in Sudafrica da KIDDZPASS FILM.

TUTTI GLI APPUNTAMENTI, A INGRESSO LIBERO, SI SVOLGONO ALL’AUDITORIUM VIVALDI DI JESOLO LIDO

La città di Jesolo ospiterà per due giorni gli oltre 250 studenti italiani e stranieri ideatori e protagonisti dei cortometraggi di Ciak Junior, insieme agli autori dei 3 Video Scolastici finalisti e dei 2 brevi cartoon realizzati per “Ciak Cartoon Jesolo 2024”, diventando una accogliente cornice della kermesse.Cuore pulsante del Festival sarà come sempre l’Auditorium Vivaldi in Viale del Bersagliere 1.

Venerdì 24 maggio alle 17,00 i ragazzi saranno impegnati nella presentazione e visione dei propri film e nella successiva votazione per l’assegnazione dei premi, un momento sempre molto interessante perché stimola il dibattito tra loro. In questa sede verranno decisi anche i premi assegnati dalla giuria di Emittenti che partecipano a Ciak Junior.

Sabato 27 maggio alle ore 17,30 il pomeriggio inizierà con il momento divertentissimo del Red carpet, che fa spiritosamente il verso ai "festival dei grandi", con tanti ragazzi entusiasti ed emozionati.

Alle ore 18,00 prenderà il via la cerimonia di consegna dei premi, che vedrà mattatori sul palco Sergio Manfio e Francesco Manfio, ideatori di questo progetto internazionale, insieme a tanti ospiti e personalità che consegneranno i premi Ciak Junior ai Film, ai Video scolastici e ai Cartoon in concorso.

Tra chi premia desideriamo segnalare la presenza della giovane Sindaca e del Vicesindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Jesolo, che insieme a una delegazione di Consiglieri saliranno sul palco per consegnare uno dei riconoscimenti ai corti in concorso.

Tutti gli incontri e la cerimonia di premiazione all’Auditorium Vivaldi sono a ingresso libero (prenotazione via mail a ciakjunior@alcuni.it).

— Tutte le informazioni sul Festival sulla pagina Facebook di Ciak Junior https://www.facebook.com/Ciak.Junior.CJ con la possibilità di seguire in live la consegna dei Premi Ciak Junior sabato pomeriggio.