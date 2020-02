Colleferro: uomo ubriaco tenta di uccidere la vicina di casa. Arrestato

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Colleferro, hanno arrestato oggi 4 Febbraio 2020 un uomo di 52 anni a Colleferro. Le cause del suo arresto sono dovute ad un tentato omicidio rivolto verso la sua vicina di casa.

Il tentato omicidio e le motivazioni riportate secondo l’aggressore

L’uomo di 52 anni ha origini rumene e risulta già con dei precedenti, con l’accusa di tentato omicidio ed aggressione verso il pubblico ufficiale. Quest’oggi, l’uomo risultava completamente ubriaco a causa dell’alcool, ed ha tentato nelle sue condizioni di uccidere la sua vicina di casa. Le cause della tentata azione? Semplicemente, era troppo disturbato dal fatto che la sua vicina fosse troppo rumorosa. Una motivazione abbastanza folle, così come il suo atto.

Ha raggiunto l’abitazione della donna armato con una lama di 20 centimetri, e si è avventato sulla vicina di 44 anni colpendola ripetutamente. La donna ha ricevuto diverse coltellate alla schiena, al collo ed alle mani. Dopodiché, l’uomo è tornato al suo appartamento e vi si è chiuso all’interno, probabilmente credendo di averla fatta franca.

La vittima chiama i soccorsi

Ciò ovviamente non è accaduto. La vittima, nonostante le ferite ricevute, si è messa prima al sicuro in casa. Dopodiché, ha dato l’allarme chiamando i soccorsi medici e le forze dell’ordine. Quando i Carabinieri sono arrivati presso l’abitazione hanno trovato la donna in stato di shock, che ha comunque dato loro le indicazioni per raggiungere l’aggressore. La donna fortunatamente non è in pericolo di vita: le ferite ricevute non hanno preso organi vitali, anche se sono stati colpiti punti molto pericolosi.

I Carabinieri dopo essersi accertati che la donna fosse al sicuro e soccorsa dai medici, si recano presso l’appartamento dell’uomo. Una volta arrivati hanno fatto irruzione nella casa del malvivente, e quest’ultimo aggredisce anche loro. Tenta di sbarrar loro la strada con diversi calci e pugni, ma inutilmente siccome viene subito bloccato ed ammanettato.

Il ritrovamento dell’arma e l’arresto

Dopo aver catturato l’uomo, i Carabinieri trovano l’arma usata per il tentato omicidio nella camera da letto dell’aggressore. Il malvivente, nel frattempo, viene condotto in carcere. Successivamente, arriva anche la convalida dell’Autorità Giudiziaria per detenerlo nell’Istituto penitenziario.