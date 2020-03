Colli Volturno: visite virtuali al cimitero per i propri cari

In un piccolo comune del Molise, il sindaco mostra in streaming la cerimonia di benedizione del cimitero

Con l’emergenza Covid-19, non è possibile recarsi nemmeno in luoghi come i cimiteri per far visita ai propri cari. Questo divieto imposto alla cittadinanza crea un forte malcontento in quelle persone che trovano conforto nel poter pregare sulla tomba dei defunti. Per ovviare almeno in parte a questa mancanza, il comune di Colli a Volturno (piccola realtà in provincia di Isernia, Molise) ha avuto un’idea.

Il sindaco Emilio Incollingo ha infatti comunicato a tutti gli abitanti che sarà un dipendente stesso del cimitero ad accendere un lumino su tutte le tombe presenti al cimitero, al fine di effettuare un gesto commemorativo simbolico e portare, seppur virtualmente, il cordoglio delle famiglie ai propri cari. Inoltre, è intenzione del sindaco effettuare una benedizione al cimitero da trasmettere in diretta streaming sui canali social.

Le parole del primo cittadino del comune

“Una delle restrizioni più dolorose che siamo stati costretti ad attuare in questo periodo di emergenza epidemiologica è stato il divieto di visita al cimitero – ha spiegato il sindaco – Nella consapevolezza che l’impossibilità di rendere omaggio ai nostri cari defunti rende più duro a tutti questo periodo, l’Amministrazione Comunale ha pensato di colmare, almeno parzialmente, questo vuoto assicurando che nei prossimi giorni saranno accesi dei lumini a tutti i defunti che riposano nel cimitero di Colli e sarà deposta una corona di fiori a nome dell’intera comunità collese“.

“Stiamo anche organizzando una cerimonia di benedizione del cimitero e delle tombe che potrete seguire in diretta streaming da casa partecipando con il raccoglimento e la preghiera. Nei prossimi giorni vi comunicheremo modalità ed orari di tali iniziative. Continuiamo a restare a casa avvertendo forte al nostro fianco la presenza spirituale dei nostri defunti. I nostri cari che non sono più tra di noi pregano ed intercedono per tutti e possiamo essere certi che ben comprendono il sacrificio che stiamo compiendo rinunciando a far visita al cimitero“.