Concorso Belle color Garnier. Prova a vincere un arredamento da 5.000€

Concorso Belle Color di Garnier, basta acquistare 2 confezioni della Tinta per capelli e partecipare all’estrazione finale di ben 8 premi.

Ogni premio ti dará diritto a spendere 5.000€ per il rinnovo di un locale in casa o direttamente per un arredamento.

Come partecipare per vincere un mobilio da 5.000€

Il concorso é semplice, acquista, 2 confezioni Belle Color Garnier in qualsiasi punto vendita, in un unico scontrino parlante ( parlante significa che sullo scontrino dovranno essere riportate le voci del prodotto acquistato e non generico).

Non ti resta che tentare la fortuna, inviando un SMS o anche un messaggio Whatsapp al seguente numero 3202041915. Scrivi nel testo i dati dello scontrino senza spazi. Divisi da un asterisco.

Numero dello scontrino

Data in formato GGMM

Ora d’acquisto in formato HHMM

Importo totale dello scontrino senza virgola

Avrai tempo fino al 26/02/2020, tra tutti i partecipanti saranno estratti 8 vincitori che vinceranno un rinnovo di un locale o l’acquisto di mobili per arredare la propria casa.

In caso di vincita il consumatore dovrá inviare entro e non oltre il 31/03/2020 con raccomandata lo scontrino originale, i dati anagrafici e una fotocopia del documento d’identità.

Regolamento