Coppa Italia: Milan e Inter superano i quarti e volano in semifinale

Dopo i primi due quarti di finale di Coppa Italia 2019/2020, che hanno decretato le rispettive semifinaliste, negli ultimi giorni si sono svolte le ultime due partite dei quarti tra Milan-Torino e Inter-Fiorentina. Ad avere la meglio sono state le due milanesi che si sono così aggiudicate un posto in semifinale. Rimangono allora soltanto quattro squadre per una competizione che negli ultimi anni ha acquistato molta importanza. Oltre a Inter e Milan, le due già qualificate sono Napoli e Juventus.

Coppa Italia: i risultati delle due partite

La prima sfida di Tim Cup per un posto in semifinale si è giocata Martedì 28 Gennaio tra Milan-Torino alle ore 20:45. I rossoneri, che stanno vivendo un momento positivo, hanno affrontato un Torino che doveva reagire dopo l’umiliante sconfitta contro l’Atalanta in campionato (perdendo 0-7 in casa).

Parte meglio la squadra di casa che trova il vantaggio all’inizio del match grazie al gol di Giacomo Bonaventura. Gli ospiti reagiscono e trovano nel primo tempo il pareggio e nella ripresa il vantaggio, con la doppietta di Bremer che cerca di dare forza e fiducia al suo club. Nei minuti finali però il Milan aggancia il Torino con il gol del pareggio di Hakan Calhanoglu. I 90 minuti finiscono così sul 2-2. Si va ai supplementari, dove la squadra di Pioli sembra trovare altra grinta. Ancora a segno Calhanoglu, la chiude successivamente Zlatan Ibrahimovic. Partita combattuta che però vede trionfare il Milan per 4-2 nei tempi supplementari.

A scendere in campo Mercoledì 29 Gennaio sono Inter-Fiorentina, altra sfida importante. La Viola infatti è stata una delle poche squadre ad aver pareggiato contro i nerazzurri in campionato, per 1-1. D’altro canto l’Inter, guidata da Antonio Conte, aveva bisogno di allontanare il periodo di rallentamento e tornare alla vittoria.

Partita complicata per entrambe le compagini che si sblocca a pochi minuti dall’intervallo. In rete Antonio Candreva su assist di Martinez (che salterà due giornate per squalifica). Nella ripresa gli ospiti reagiscono, forti dell’entusiasmo dopo la striscia positiva in Serie A. Il sigillo del momentaneo pareggio lo firma Martin Caceres ma dopo pochi minuti ci pensa Nicolò Barella a rimettere in discesa la partita per la sua squadra. L’Inter, vincendo 2-1, passa di misura sulla Fiorentina e si aggiudica l’ultimo posto disponibile per la semifinale.

Le quattro semifinaliste

Al termine di questi incontri, si completa così il quadro delle semifinaliste di Coppa Italia 2019/2020. I quattro club sono quindi Napoli (che ha battuto la Lazio), Juventus (vincitrice ai danni della Roma) e come visto Milan (avuta la meglio sul Torino) e Inter (battendo la Fiorentina).

Le semifinali si disputeranno in due partite, andata e ritorno, le sfidanti sono rispettivamente Milan-Juventus e Napoli-Inter. La semifinale d’andata si giocherà per entrambe le partite, Mercoledì 12 Febbraio. Il ritorno invece è previsto per Mercoledì 4 Marzo.

Le vincenti giungeranno così alla tanto ambita finale, valida per l’edizione di Tim Cup.