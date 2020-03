Coronavirus: a Bergamo arrivano altri mezzi militari per le bare

La pandemia scatenata dal coronavirus continua a mietere vittime. Il nuovo bollettino condiviso dalla Protezione Civile, sottolinea come siano state superate le 4000 morti nel nostro paese. Parliamo precisamente di 4032 decessi legati al Covid-19, si parla di un aumento di 627 casi rispetto a giovedì.

Sono invece 37,860 il numero di persone totali che sono state infettate dal virus nel nostro paese, si parla di un aumento di 4670 nuovi casi rispetto a mercoledì. Mentre il numero complessivo di persone che hanno contratto il virus, compreso di guariti e decessi, è di 47,021.

Infine parliamo dei guariti, che sono saliti a 5129, si parla di 689 casi in più rispetto alla sola giornata di ieri. Questo è l’unico dato positivo sulla situazione coronavirus in Italia. Anche perché invece Bergamo continua a fare i conti con i decessi. Dopo le strazianti immagini mostrate alcuni giorni fa, i militari tornano in città per trasportare altre bare.

Coronavirus a Bergamo: una settantina di bare trasportate

Questa mattina in città sono arrivati altri 15 mezzi militari che hanno caricato una settantina di feretri. Le bare saranno trasferite dal cimitero di Bergamo verso altre zone del nord, soprattutto in Emilia Romagna, per essere poi cremate. Nuovo dolore per i bergamaschi, che non possono organizzare un funerale per i loro cari, viste le norme messe in atto dal governo per contrastare il coronavirus.

“la lucina in fondo al tunnel speriamo che cominci a vedersi, per ora non si vede. Speriamo che cominci a vedersi qualche effetto di questa cosa che io ancora non vedo francamente” sono state le amare parole di Giorgio Gori, il sindaco di Bergamo. Soltanto nella giornata di ieri nella città sono stati registrati altri 88 decessi legati al Covid-19.

In attesa dei mezzi militari, le bare erano state collocate nel cimitero monumentale di Bergamo.