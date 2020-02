Coronavirus, caso sospetto per una coppia in Sardegna

Sardegna – caso sospetto di Coroavirus per una coppia appena tornata da una crociera. Marito e moglie di Olbia, sono infatti rientrati nei giorni scorsi presentando entrambi i sintomi del coronavirus.

Immediato l’intervento delle autorità sanitarie che, analizzando la situazione di entrambi, hanno deciso di far intervenire dell’Unità di crisi locale del nord Sardegna, istituita dall’assessorato regionale alla Sanità. Tale unità provvederà a monitorarli, attualmente sono in isolamento presso la loro abitazione.

Attualmente si valuta il trasferimento della coppia presso uno degli ospedali dell’isola: l’Unità operativa complessa di Malattie infettive e tropicali dell’Aou di Sassari o l’Unità operativa complessa di Malattie infettive del Santissima Trinità di Cagliari, quest’ultimo già attrezzato per gestire l’emergenza. Per ora, però, non sembrerebbe necessario tale trasferimento.