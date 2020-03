Coronavirus, Chiara Biasi brutta figura su Instagram: cosa ha scritto

Chiara Biasi è una delle fashion blogger più popolari, volto femminile italiano che ha conquistato tutto il mondo sui social e non solo non manca ogni tanto di fare qualche brutta figura.

Ricordiamo che durante lo scherzo organizzato dalle Iene la giovane influencer disse che per 80 mila euro non si sarebbe neanche alzata dal letto, dichiarazione che animò gli animi della rete e suscitò innumerevoli polemiche. Oggi Chiara è tornata a far parlare di sè per un ulteriore brutta figura, decisamente fuori luogo in momenti come quelli che sta vivendo l’Italia in queste ore a causa della diffusione inaspettata del Coronavirus.

Su Instagram la Biasi, secondo quanto riportato da diverse testate online tra cui Tgcom24, ha pubblicato lo screenshot di una conversazione dove parla con un amico dei problemi causati dal Coronavirus soprattutto nell’area lombarda e milanese dove la situazione è quasi allo stremo.

Chiara Biasi: “E nessuno che mi sta sul caz** che muore!”

“E nessuno che mi sta sul caz** che muore!” Questa la frase incriminata cancellata quasi nell’immediato dalla fashion blogger ma ripresa dai numerosi followers che hanno voluto rendere pubblica la mancanza di sensibilità della giovane che nonostante tutto ha un seguito non indifferente.

Intanto l’Italia è ferma a risolvere questa emergenza e non solo nell’aree interessate del nord Italia. Solo ieri il governo ha preso l’ennesima decisione estrema: far chiudere le scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio, un provvedimento che ha creato ulteriori allarmismi e preoccupazioni.