Coronavirus: decisione riapertura delle scuole nel Nord Italia, 822 i contagiati, gli ultimi aggiornamenti

Oggi ci sarà la decisione se dovranno riaprire le scuole in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna

Sono oltre 822 i contagiati precisa il capo della protezione civile Angelo Borrelli. L’aumento delle persone oscilla tra i 100 e i 200 al giorno. Le vittime sono 21 mentre le persone guarite risultano 412 per lo più asintomatici o con semplice raffreddore. Degli altri contagiati 345 sono ricoverati nelle strutture ospedaliere di cui 64 sono in terapia intensiva.

Decisione sulle scuole

Oggi ci sarà la decisione ufficiale sulla riapertura delle scuole al Nord Italia, ma secondo il premier Giuseppe Conte la sospensione si prolungherà ancora di qualche settimana. Specie nelle regioni con i focolai cioè in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Mentre per quanto riguarda la regione Piemonte il presidente Alberto Cirio propone di riaprire le scuole lunedì per fare pulizia straordinaria e accogliere gli studenti a metà settimana.

Il governatore della Liguria Giovanni Toti si dice pronto a riaprire ma solo se ci saranno le condizioni adatte e l’aiuto del Ministero della Salute. Invece gli studenti del Trentino Alto Adige torneranno in classe. Restano invece chiuse scuole di ogni ordine e grado, manifestazioni e attività commerciali fino al 7 marzo alcuni comuni in provincia di Benevento. Il contagio spiegano gli esperti specie in Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna ha un’evoluzione ancora troppo veloce e l’Organizzazione mondiale della sanità ha alzato il livello di rischio globale.

Decreto, nuova norma per non perdere l’anno scolastico

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto con gli aiuti all’economia nelle zone colpite dal coronavirus. “I territori interessati ora possono ripartire e anche l’Italia“, ha dichiarato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Fraccaro. Nel testo anche la norma del ministero dell’Istruzione che deroga al limite di 200 giorni minimi per considerare valido l’anno

scolastico. In un decreto del presidente del Consiglio anche la divisione in tre colori delle zone del contagio, graduando così le misure da attuare nei diversi casi.