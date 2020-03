Coronavirus, il test si può fare da privati: dove e quanto costa

Nella regione Liguria nello specifico a Genova sta nascendo la possibilità di scoprire attraverso analisi private se vi è la presenza del Covid-19 nel nostro organismo.

Laboratorio Albaro di Genova

Il laboratorio in questione è l’Albaro di Genova che ha suscitato notevole interesse tramite la loro pagina facebook. Il responsabile della struttura è il professor Giovanni Melioli conosciuto come uno dei noti virologi.

In passato ha diretto il laboratorio di analisi del Gaslini, specifica che è stata annunciata la possibilità di effettuare un esame che dimostra se siano presenti o meno nel nostro organismo gli anticorpi per il Covid come specifica lo stesso Laboratorio, e se la malattia “è in corso“. Egli ha dichiarato “Abbiamo deciso di offrire questa possibilità che è per altro già offerta da altre regioni in Italia, e contemplata dal bando con cui Alisa (Azienda sanitaria liguria) sta cercando strutture private da affiancare al pubblico per svolgere questi esami“.

Analisi per la ricerca degli anticorpi per Covid-19

Ecco il post informativo “Da lunedì 23 marzo, presso il Laboratorio Albaro di Genova, è disponibile il test per la ricerca degli anticorpi per COVID-19. Il test si basa su una tecnologia avanzata (chemiluminescenza) e dopo un periodo di validazione presso il nostro laboratorio, risulta essere riproducibile, sensibile e specifico. A differenza dei test manuali, questo metodo è altamente automatizzato e risponde a tutte le caratteristiche di tracciabilità previste per una moderna indagine sierologica. Per evidenti motivi epidemiologici, il prelievo di sangue per effettuare il test sarà esclusivamente domiciliare. Il prelievo può comunque essere effettuato in qualsiasi momento della giornata senza alcuna conseguenza sulla qualità del risultato.

Prezzo del tampone privato coronavirus e dove chiamare

Per informazioni sul prezzo che si aggira sui 100 euro, e sulle modalità di esecuzione vi chiediamo la cortesia di contattare Lunedì mattina la struttura al numero 010 362 1769”.

“Ovviamente il test non sostituisce l’analisi diretta fatta con il tampone faringeo” sottolinea il laboratorio, ma può comunque verificare se c’è un’infezione da Covid-19 nei pazienti che non hanno potuto fare il tampone e verificare se il paziente è immune. Ad oggi se si è stati contagiati da poche ore o giorni solo il test con il tampone è effettivamente valido. Se invece sono trascorsi sette giorni l’esame può essere fatto nelle strutture private che permettono di trovare gli anticorpi che segnalano la fase iniziale del contagio.

Se saranno già passati 15 giorni invece l’esame consentirà di individuare le IgG che sono anticorpi che compaiono al termine della fase acuta. Il laboratorio consegnerà i referti già nel pomeriggio se il prelievo è stato fatto in mattinata prima delle 14. Al momento il costo non è stato specificato. Attualmente non si conosce la decisione definitiva ma si vedrà nei prossimi giorni.