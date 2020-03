Coronavirus in Toscana: due pazienti completamente guariti

Per quanto concerne la situazione Coronavirus in Toscana, dall’ultimo monitoraggio di ieri la situazione non è migliorata, anzi. Oggi infatti sono ben 56 i tamponi risultati positivi agli appositi test. Tutti i test sono stati eseguiti nei tre laboratori di virologia delle tre aziende ospedaliere Universitarie presenti sul territorio della Toscana.

ASL Toscana Centro

Sul territorio della ASL Toscana Centro sono stati registrati 13 tamponi positivi, quasi tutti, tranne un soggetto, un uomo di 67 anni di Firenze, sono a casa in buone condizioni in quarantena. L’uomo di 67 anni è stato ricoverato ma nemmeno le sue condizioni di salute sembrano essere, almeno per ora, gravi. Tra i soggetti in buona salute ci sono anche due anziani di 91 anni e 89 anni.

Anche a Prato e ad Empoli ci sono stati due nuovi casi, rispettivamente un uomo di 64 anni in buone condizioni e un sessantenne, anch’egli in buone condizioni. Sono quattro invece i nuovi casi a Pistoia, tre ricoverati in condizioni critiche, il quarto invece, anch’egli ricoverato è attualmente in discrete condizioni.

ASL Toscana Nord- Ovest

Sono 29 i nuovi casi che si sono verificati sul territorio dell’area ASL Toscana Nord Ovest. Tra di essi purtroppo c’è anche un bambino di 9 anni di Pisa. Le sue condizioni attuali sembrano essere buone. Sono 11 i casi registrati in provincia di Massa Carrara. 5 positivi al Virus a Lucca e a Valle di Serchio, tra i quali c’è anche il primo cittadino di Lucca. 9 i nuovi casi a Pisa e Valdera.

I dati sono stati trasmessi agli uffici dell’assessorato al dicastero della Salute. La collaborazione tra gli uffici è fondamentale per ricostruire un quadro del contagio che sia chiaro e trasparente. Nella giornata di ieri, lunedì 9 marzo, sono stati 43 i soggetti positivi al Coronavirus. Ogni giorno che passa purtroppo il numero dei positivi sta aumentando, questo non solo in Toscana ma in quasi tutto il territorio della penisola.

Due pazienti negativizzati

Tuttavia, ci sono anche buone notizie: ad oggi si possono contare due pazienti completamente negativizzati, quindi ritenuti completamente guariti dal virus anche dal test diagnostico effettuato. Due casi, invece, sono clinicamente guariti ma non ancora negativizzati al virus.