Coronavirus salgono a 79 i decessi. Bimba di 1 anno ricoverata in isolamento

Sottoposta al test per il coronavirus è risultata positiva

Una bimba di un anno è ricoverata nel reparto di patologia neonatale all’ospedale Papa Giovanni XXIII a Bergamo. È stata sottoposta al test del coronavirus ed è risultata positiva, nello stesso reparto. Ci sarebbero due 35 enni ricoverati in terapia intensiva.

Durante la conferenza stampa Marco Rizzi direttore delle Malattie Infettive dell’ospedale ha spiegato “Per quanto riguarda la bambina, possiamo dire che i bambini hanno capacità di ricovero per i polmoni che sono molto superiori a quelle degli adulti. Cioè, ricoverano il polmone anche molto prima”.

La bimba non è in gravi condizioni ma è in isolamento

Il ricovero sarebbe di ieri o stamattina, la piccola non è intubata, respira da sola e le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

La notizia è stata confermata anche l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera. “È arrivata con sintomi alle vie respiratorie, il tampone è risultato positivo. La bambina respira autonomamente e non è in una situazione particolarmente compromessa, ma è in isolamento”.

Luca Lorini direttore del dipartimento di Emergenza e urgenza e area critica del Papa Giovanni XXIII ha chiarito “I due pazienti 35enni sono un’eccezione per quanto riguarda la nostra corte di pazienti, dove l’età media è tra i 50 e i 75 anni”.

Gli ultimi dati in Italia

Durante la conferenza stampa della Protezione Civile, il commissario Angelo Borrelli ha annunciati i nuovi dati: 2.263 sono le persone contagiate, 79 i decessi, 27 in più di ieri e 160 guariti, 11 in più rispetto a ieri.