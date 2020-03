Coronavirus: la Spagna registra più di 1500 nuovi casi in un giorno

Sono più di 1500 i nuovi casi di persone infette da Coronavirus in Spagna. Questo è il nuovo bollettino ufficiale condiviso dalle autorità del paese. Al momento manca ancora un numero preciso per quanto riguarda le persone colpite dal virus. Mentre il numero dei decessi è arrivato a 136. Nel frattempo la Spagna, come l’America, ha dichiarato oggi lo stato d’emergenza.

Spagna diventa il secondo paese in Europa per numero di persone contagiate da Coronavirus

Con 5753 casi registrati, la Spagna si piazza al secondo posto tra i paesi europei per quanto riguarda il numero di persone contagiate dal Covid-19. Al primo posto troviamo ancora l’Italia. Nel frattempo, come misura per contrastare il virus, Siviglia ha deciso di annullare tutte le manifestazioni previste per la settimana santa. Sono incluse anche le celebri processioni che attirano ogni anno migliaia di turisti da tutto il mondo.

Ed è proprio il settore del turismo a soffrire di più in Spagna a causa del Coronavirus. Stando all’associazione degli albergatori spagnoli, le prenotazioni sono già diminuite del 20/30% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Percentuali che riguardano tre zone: Catalogna, Valencia e le Baleari. Ma anche Madrid e Barcellona non se la passano meglio, con prenotazioni diminuite del 20% per la prima e del 24% per la seconda.

La reazione della Spagna

Nel frattempo la Spagna ha già dichiarato lo stato d’emergenza, limitando per 15 giorni tutti gli spostamenti dei cittadini sul territorio nazionale. Il decreto è molto simile a quello italiano. Le persone possono infatti circolare per le strade solo in alcuni casi. Come, ad esempio, l’acquisto di beni di prima necessità e di medicine.

I cittadini sono inoltre liberi di raggiungere il proprio posto di lavoro e di circolare per tornare alla propria abitazione oppure per assistere le persone che ne hanno bisogno.