Coronavirus ultimi dati 60.062 casi confermati, tra cui 1.363 decessi

Coronavirus Covid-19 mappa e dati

La seguente tabella indica i casi confermati di coronavirus (2019-nCoV) in Cina e in altri paesi. Attualmente ci sono 60.062 casi confermati in tutto il mondo, tra cui 1.363 decessi.

Contatore in tempo reale sui dati del coronavirus

Ultimo aggiornamento: 13 febbraio 2020 alle ore 01:11

LA CINA CONTINENTALE casi morti Appunti link Provincia di Hubei

(compreso Wuhan) 48.206 1.310 5.647 gravi, 1.437 critiche fonte Altre regioni 11.287 42 963 serio / critico fonte TOTALE 59.493 1.355 8.204 gravi

5.542 recuperati

16.067 sospettati

REGIONI casi morti Appunti link Hong Kong 50 1 4 critici, 2 gravi, 1 recuperato fonte Taiwan 18 0 1 recuperato fonte Macau 10 0 1 recuperato fonte TOTALE 78 1 6 serio

INTERNAZIONALE casi morti Appunti link Giappone 203 * 0 4 gravi, 4 recuperati fonte Singapore 50 0 8 critici, 15 recuperati fonte Tailandia 33 0 1 serio, 10 recuperati fonte Corea del Sud 28 0 7 recuperati fonte Malaysia 18 0 3 recuperati fonte Australia 15 0 5 recuperati fonte Germania 16 0 fonte Vietnam 15 0 6 recuperati Sourcle stati Uniti 13 0 3 recuperati fonte Francia 11 0 1 serio, 2 recuperati fonte Regno Unito 9 0 1 recuperato fonte Canada 7 0 1 recuperato fonte Emirati Arabi Uniti 8 0 1 serio, 1 recuperato fonte Filippine 3 1 2 recuperati fonte India 3 0 fonte Italia 3 0 2 serio fonte Russia 2 0 2 recuperati fonte Spagna 2 0 fonte Nepal 1 0 1 recuperato fonte Cambogia 1 0 1 recuperato fonte Sri Lanka 1 0 1 recuperato fonte Finlandia 1 0 1 recuperato fonte Svezia 1 0 fonte Belgio 1 0 fonte TOTALE 445 1 17 serio / critico

Fonte: https://bnonews.com/index.php/2020/02/the-latest-coronavirus-cases/