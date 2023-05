Cristina Scuccia, l’ex fidanzato rivela la verità sul rapporto con la naufraga

Cristina Scuccia, ex suora di successo e oggi naufraga de L’Isola dei Famosi 2023, ha abbandonato i voti qualche mese prima del suo approdo in Honduras. Ufficialmente la Scuccia si è dichiarata single e a quanto pare non ha nessun problema a rimanere casta a lungo. Nonostante i tentativi dei naufraghi di farle rivelare qualcosa sul suo passato Cristina non ha rilasciato nessuna dichiarazione sconvolgente.

A quanto pare nel passato dell’ex suora c’è un fidanzato. Il giovane si chiama Lucio Arcadipane ed è stato intervistato dal magazine Dipiù che gli ha rivolto più di una domanda. L’uomo ha rotto il silenzio e ha commentato le vicissitudini della Scuccia rivelando anche alcuni dettagli inattesi. “Non la seguo più, non mi interessa se ha parlato di me”, ha riferito Lucio che poi ha aggiunto che la loro frequentazione risale a tanto tempo fa.

Arcadipane e l’ex vincitrice di The Voice si sarebbero conosciuti quando avevano solo 8 anni. Hanno continuato a frequentarsi anche d’adolescenti e in seguito si sono messi insieme. Fra i due ci sarebbe stato affetto e anche passione, poi quando Cristina ha cominciato a perseguire il suo sogno di cantare si sarebbero allontanati nonostante lui l’abbia accompagnata a più provini. Lucio non ha rivelato i motivi della rottura o a reso noto altri dettagli sul rapporto, ha preferito non rivelare altro.

Cristina Scuccia, ecco cos’ha detto dell’ex fidanzato

La versione di Cristina Scuccia sull’ex fidanzato è stata sicuramente più dettagliata. La giovane, grazie anche al tanto tempo a disposizione sull’Isola, ha confidato ai suoi colleghi naufraghi come viveva il rapporto: “Quando dovevo uscire la sera con il mio ragazzo era un impegno perché io preferivo fare altro“.

Recentemente l’ex suora ha osannato l’amore e le sue tante forme. Ha anche ammesso d’amare le persone senza distinzioni di genere e attitudine. In molti hanno insinuato che Cristina fosse gay.