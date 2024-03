Dai dati Eurostat risulta che l’Italia è il Paese che ha concesso più cittadinanze

I dati Eurostat attestano che negli ultimi due anni sono diventati cittadini italiani persone prevalentemente provenienti da Albania, Marocco e Romania.

Questi tre Paesi, rispettivamente con 38mila, 31mila e 16 mila immigrati che hanno acquisito la cittadinanza italiana, costituiscono il 40% del totale delle acquisizioni.

E’ impressionante l’escalation del fenomeno migratorio. Nel 2022 si sono registrate il 76% in più di richieste di cittadinanza rispetto a quante il nostro Paese ne aveva ricevute nel 2021.

Le altre richieste di cittadinanza che interessano l’Italia sono firmate Brasile (11mila), a cui seguono India, Bangladesh e Pakistan.

Il fenomeno interessa anche il resto d’Europa e qui le maggiori percentuali di “nuovi” cittadini sono rappresentate prevalentemente da Marocco, Siria e Albania.

L’età media di questi nuovi italiani (e vale anche per i flussi verso gli altri Paesi UE) è bassa. Mediamente, infatti, si tratta di persone al di sotto dei 31 anni. Ancora più giovani coloro i quali si posizionano in Grecia, solo 21 anni è l’età media.

Eurostat mostra che il 39% di chi ha ottenuto la cittadinanza (italiana o presso altro Paese UE) ha meno di 25 anni; gli over 45 sono solo il 20% del totale.

Per quanto riguarda i minorenni, gli under 15 sono il 26% e le percentuali più alte si sono registrate in Francia, Spagna, Lettonia e Belgio.