Diana del Bufalo e Edoardo Tavassi amore alla luce del sole

Ironica, trasparente e sincera Diana del Bufalo ha ritrovato la serenità sentimentale dopo la fine della storia con Paolo Ruffini, una relazione che l’ha messa a dura prova e che la cui conclusione, documentata anche sui social, l’ha fatta soffrire molto.

Da qualche mese l’attrice parte del cast di Celebrity Huntend è di nuovo innamorata, e se inizialmente ha tentato di tenere nascosta l’identità di colui che le ha ridato il sorriso, oggi esce allo scoperto e mostra sui social il suo nuovo boyfriend: Edoardo Tavassi. Diana sembra essere molto affezionata ad Edoardo, lui è il fratello di Guendalina Tavassi, ex gieffina e oggi opinionista di alcuni salotti televisivi.

Diana del Bufalo scherza e si diverte con Edoardo, è di nuovo innamorata e non esita a dichiararlo e adesso che mostra alcuni video e foto anche nelle stories quotidiane dei suoi profili social è pronta a condividere il suo amore con il mondo, il che conferma che ha superato la delusione della fine dell’amore con Paolo Ruffini.

Diana de Bufalo e Paolo Ruffini un amore destinato a finire

La storia con Paolo Ruffini è finita all’inizio di quest’anno e ha lasciato in Diana del Bufalo una delusione e un dispiacere che lei non si aspettava, ma evidentemente come la stessa attrice ha più volte affermato non era destina a durare. I due provano un affetto sincero l’uno per l’altra ma non sono riusciti a rimanere insieme nonostante abbiano provato più volte a risolvere i loro problemi.

Diana del Bufalo oggi ha scelto di guardare avanti, di vivere l’amore quello spontaneo e senza condizionamenti ad aiutarla il bel Edoardo Tavassi che ha compreso molto del suo mondo.