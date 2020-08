Diletta Leotta, le parole della showgirl sul flirt con Zlatan Ibraimovich

Tenta di smorzare i toni e soprattutto l’attenzione dei media Diletta Leotta che in queste ore è stata travolta da un ulteriore gossip quello che la vorrebbe insieme al calciatore Zlatan Ibramovich arrivato in Sardegna, secondo il magazine Chi, da solo. Tra Diletta Leotta e il bomber non ci sarebbe nessuna relazione, i due hanno un rapporto professionale come testimonial di un noto brand e una cortese amicizia, e inoltre Ibra non sarebbe arrivato in Sardegna da solo ma con la moglie.

Ad ogni modo la giornalista di Dazn ha sentito il bisogno di delegare il suo portavoce per smentire il pettegolezzo. L’addetto stampa della Leotta ha riferito al The Sun che non c’è nessun flirt: “Non c’è nessun commento da fare in quanto non vi è alcuna relazione tra i due a parte una collaborazione professionale come ambasciatore di Buddyfit”.

Del resto non esiste nessuna immagine della presunta cena privata che ci sarebbe stata fra i due, anzi i due sono stati visti uscire separati e Ibra avrebbe trascorso gli ultimi giorni di vacanza a Saint- Tropez proprio con la moglie. Le illazioni mosse nei confronti di Diletta e il calciatore sembrano non trovare nessun fondamento e non fanno altro che alimentare rumors poco credibili.

Diletta Leotta e Daniele Scardina ancora nessun incontro

Il gossip che ha travolto Diletta Leotta non l’ha allontanata dall’interesse che il pubblico dimostra nei confronti della sua storia con Daniele Scardina. I due si sono detti addio all’inizio dell’estate e hanno trascorso le vacanze separati anche se secondo alcune voci il pugile avrebbe tentato d’avvicinare la Leotta per chiarire la situazione ma la conduttrice ha evitato qualsiasi contatto. I motivi dell’addio non sono noti anche se qualcuno ha parlato di un tradimento del pugile, negato a priori da Scardina.