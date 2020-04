Diletta Leotta quarantena e allenamento hot con sorpresa

Solo qualche giorno fa Diletta Leotta aveva raccontato ad alcuni organi di stampa la sua quarantena a Milano, la conduttrice di Dazn abita nel capoluogo lombardo da sola, lontano dalla sua famiglia e anche dal suo fidanzato il pugile Daniele Scardina che vive a Miami e che in questi giorni le ha fatto visita.

La Leotta ha organizzato una festa a sorpresa a Daniele, il pugile il 2 Aprile ha compiuto 28 anni e per l’occasione ha preferito stare proprio con la sua fidanzata che gli ha riservato una bellissima torta, tanti palloncini e selfie, tutti scatti condivisi con entusiasmo sui social ufficiali dei due vip. Diletta e Daniele, infatti, non si nascondono più e in tempi di pandemia da Coronavirus hanno deciso di viversi la loro storia appieno senza più sfuggire ai paparazzi.

Sono proprio i paparazzi a godere delle peripezie casalinghe della bella giornalista sportiva, attività che Diletta ha condiviso con il suo vasto pubblico social ma anche con quello reale, visto che insieme proprio a Daniele ha deciso di mostrarsi in balcone del suo appartamento con uno minuto bikini per allenarsi, consapevole (o forse no) dell’attenzione che gli organi di stampa interessati le avrebbero riservato.

Diletta Leotta in quarantena: il suo lato b infiamma il gossip

Ovviamente l’allenamento hot di Diletta Leotta e Daniele Scardina ha infiammato il gossip che non ha potuto far altro che apprezzare il bellissimo lato b della bella conduttrice sportiva. Resta solo da capire se la Leotta abbia approfittato della presenza dei paparazzi per conquistare le prime pagine dei giornali di cronaca rosa o la sua sia stata una scelta inconsapevole e spontanea.

İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, karantina günlerinde sevgilisiyle balkonda spor yaparken görüntülendi. pic.twitter.com/pGSfQqE7pV — baddies yenge (@baddiesyenge) April 2, 2020

Certo è che ora Diletta Leotta non è più sola, la sua quarantena sarà sicuramente meno pesante e la compagnia di Daniele Scardina allieterà, in molti modi, le lunghe giornate in casa della showgirl.