Diletta Leotta risponde alle polemiche: “Sono stata fraintesa”

Diletta Leotta ha risposto a tutte le polemiche seguite dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2020 dove ha recitato, con estrema professionalità sapendo gestire un palco difficile come quello dell’Ariston, un monologo riguardo la bellezza delle donne e il tempo che passa.

Il volto per eccellenza di DAZN molto amato dal pubblico sportivo e non solo ha spiegato a Storie Italiane di Eleonora Daniele, dove ha avuto l’occasione d’intervenire, che il suo discorso è stato frainteso, la sua intenzione non era quella di parlare di bellezza oggettiva ma solo del tempo che passa per tutti e allo stesso modo: “Non è stato compreso il mio monologo, le persone hanno capito solo una parte” .

Diletta Leotta è stata presa di mira per le sue dichiarazioni ancora una volta dalle donne, il suo monologo era finalizzato solo a mettere in evidenza che la bellezza ha un’importanza relativa, il tempo che passa è inesorabile è anche per questo che lei oltre a sfruttare le doti fisiche ha studiato e ha cercato di mostrare con successo anche le sue competenze professionali.

Diletta Leotta, lo sfogo della mamma su Instagram

Bersagliata e criticata su più fronti per il suo monologo Diletta Leotta ha cercato di difendersi con varie dichiarazioni pubbliche, a scendere in campo a suo favore anche la mamma Ofelia che su Instagram ha cercato di spiegare il punto di vista legittimo ma anche innocente della figlia:

“Il monologo di Diletta voleva essere un inno ironico rivolto a tutti, specialmente alle giovani donne, alle ragazze, per spronarle a studiare e a fare sacrifici pur di realizzare i propri sogni”. Anche il fratello della giornalista, Mirko Manola, noto chirurgo plastico, ha dichiarato che Diletta non è, almeno per ora, ricorsa alla chirurgia estetica sono solo maldicenze e cattiverie.