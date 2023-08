Diletta Leotta ritorno a casa con Aria: “Notti piene d’amore”

Dopo aver annunciato il parto, rivelando il nome scelto per la piccola Diletta Leotta si è mostrata sui social al suo ritorno a casa. La conduttrice ha lasciato l’ospedale e sta vivendo i primi giorni da mamma con la piccola Aria. Al suo fianco Loris Karius, papà entusiasta e felice, che non manca di sostenere la Leotta.

Lo scatto condiviso ritrae Diletta seduta nel suo salone della casa di Milano, dove al momento si trova, con in braccio Aria. La neonata è accolta tra le braccia della sua mamma che anche in quest’occasione è bellissima. Diletta indossa un tubino bianco, scollato che mette in evidenza il suo lato A, capelli sciolti al naturale e un viso acqua e sapone.

La neo mamma sorride e guarda il suo piccolo miracolo di vita. E’ una donna felice e appagata. Al fianco della conduttrice anche il cagnolino a cui è particolarmente affezionata e convivrà con la piccola Aria. “Notti piene d’amore”, questa la didascalia che accompagna l’immagine e che rivela come tutti i neonati anche Aria ha le sue controindicazioni, soprattutto notturne.

Diletta Leotta: “Oggi rinasco con te”

“Oggi rinasco con te. Benvenuta Aria. Sei il regalo più bello che potessimo ricevere”, queste le parole usate da Diletta Leotta per rivelare ai suoi tantissimi fan che aveva dato alla luce la sua bambina. Aria è nata lo scorso 16 Agosto, giorno del compleanno di Diletta Leotta.

Da quando è rimasta incinta la conduttrice di Dazn sperava che la piccola nascesse il suo stesso giorno. La Leotta si è fatta il regalo più bello che una donna possa ricevere e ora si gode questo momento speciale insieme al compagno Loris Karius, che presto dovrà tornare in Inghilterra dove gioca nella squadra del Newcastle.