DL Campi Flegrei: scoppia la polemica politica

Neanche il tempo di annunciare il decreto legge Campoli Flegrei e già è partita la polemica politica. Una polemica che vede coinvolti il ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci, e il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, importante esponente del Partito Democratico, compagine che in parlamento siede nei banchi dell’opposizione.

Per il Decreto Campi Flegrei saranno stanziati 52 milioni di euro, di questi 15 arriveranno dal bilancio della Presidenza del Consiglio mentre 37 saranno recuperati da fondi già stanziati per prevenire i rischi sismici nel nostro paese.

A margine della presentazione del decreto, il ministro Musumeci ha fatto sapere che i 52 milioni di euro stanziati saranno erogati esclusivamente dallo stato e ha esortato la Regione Campania a partecipare al finanziamento del piano.

La risposta del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, non si è fatta attendere. De Luca ha chiesto al governo di sbloccare le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione destinati alla Campania e al Sud. Secondo De Luca quei fondi servirebbero proprio per realizzare quanto prevede il decreto in tema di infrastrutture, sistema dei trasporti, emergenze ambientali.

Inoltre, per l’esponente PD, il finanziamento di 52 milioni stanziato dal governo è del tutto insufficiente per sopperire alle esigenze del territorio in tal senso. Infine De Luca ha chiesto al governo di sbloccare i fondi destinati alla ricostruzione di Ischia.