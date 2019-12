Dorian Yates: carriera, etá, vita privata e curiosità

Dorian Yates conosciuto nell’ambiente sportivo con il soprannome “The Shadow” (l’ombra) d’origine britannica è tra i campioni di culturismo più famosi al mondo, vincitore di sei titoli consecutivi di Mr. Olympia dal 1992 al 1997.

Biografia di Dorian Yates

Dorian Andrew Mientjez Yates nasce il 19 aprile 1962, oggi ha 57 anni. La caratteristica di Dorian oltre alla sua evidente forma fisica era quella di partecipare alle gare senza essere mai considerato tra i probabili vincitori per poi sorprendere e conquistare tantissimi titoli. Yates è nato a Hurley, nel Regno Unito. Il padre morì di infarto quando lui aveva solo 13 anni. Inizió ad allenarsi nel 1983, dopo essersi trasferito con la famiglia a Birmingham.

Carriera e attività

Nel 1990 Yates ha debuttato fra i pro della IFBB a New York classificandosi secondo alla Night of Champions: nel 1991 partecipò per la prima volta a Mr. Olympia e inaspettatamente si classifico secondo dietro a Lee Haney che in quell’anno stabilì il record delle 8 vittorie consecutive. Yates conquistò il titolo di Mr. Olympia nel 1992 e lo vinse per i 5 anni a seguire.

Il noto culturista affrontò vari avversari tutti meritevoli di vittoria, personaggi come Shawn Ray, Kevin Levrone, Flex Wheeler in grado d’alzare l’asticella della competizione. In seguito a vari infortuni Dorian fu costretto a ritirarsi e nel 1997 disse addio alle competizioni ufficiali, rimanendo sempre molto affezionato alla disciplina culturista. Continuò ad allenarsi e a vivere l’ambiente in modo indiretto.

Le attività e aziende

Nel 1987 acquistó Temple Gym, nel 1994 la società californiana Heavy Duty Inc. nel 1994 con Mike Mentzer e Ray Mentzer. L’azienda ha venduto libri specifici sul bodybuilding e abbigliamento sportivo.

Nel 2006 creó la società ultimate Formulas, che commercializzava una linea di proteine ​​e integratori per l’aumento di peso. Fondó nel 2010 la EU Peptides ( vendita di ormoni peptidici, che lasciò dopo 2 anni.

Nel 2011 fondó una terza società, DY Nutrition, specializzata in formule pre-allenamento con la vendita di lezioni e formazione in DVD. DY Nutrition è anche una linea di integratori composta da integratori di proteine ​​del siero di latte, integratori pre-allenamento e post-allenamento di proprietà e approvati da Dorian Yates.

Vita privata moglie e figlio

Yates è sposato con la modella brasiliana di fitness Glauce “Gal” Ferreira. Ha conosciuto la moglie nel 2008 all’Arnold Classic. Si sono sposati nel 2008 e attualmente vivono a Marbella.

Dorian ha un figlio maschio 35enne di nome Lewis, anche lui ha iniziato il bodybuilding e lavora con il padre.

Scheda di Dorian Yates

Etá: 57 anni

Data di nascita: 19 aprile 1962

Nato: Hurley, nel Regno Unito

Peso: 125 kg

Altezza: 1,79

Sposato: 2008

Moglie: Glauce “Gal” Ferreira

Figli: Lewis Yates

Instagram: thedorianyates

Il suo modo di allenarsi particolare HIT ( High Intensity Training

Dorian Yates ha lasciato il segno tra gli appassionati di culturismo, il suo modo d’allenarsi ha fatto storia e consisteva in una serie d’esercizi considerati d’alta intensità alternati da una serie di riscaldamenti, un allenamento in grado di aumentare in modo naturale la massa muscolare di tutto il corpo.

Dorian Yates era detto l’ombra perchè appariva solamente quando c’erano le gare, una volta finite scompariva nel nulla e si concentrava solamente sugli allenamenti, un modo il suo di non farsi distrarre da tutto ciò che c’era intorno al mondo del culturismo e che incuriosiva molto i fans che lo seguivano e sostenevano.

Dorian Yates oggi, poca massa muscolare estrema ma ancora tanto allenamento

Dorian Yates si è ritirato dalle gare dal 1997 ma il suo nome è ancora al top tra gli appassionati di culturismo tanto che il suo modo d’allenarsi è d’ispirazione a molti coach del settore. Oggi il grande Mr Olympia non ha più masse muscolari estreme, si allena ma in modo decisamente moderato usando carichi molto leggeri e in modo decisamente più umano e normale. Yates riconosce, e lo ha detto in più interviste, che il body building è stato parte della sua vita, una parte che lo ha definito sotto l’aspetto sportivo e agonistico ma oggi non può più tenere quei ritimi i suoi allenamenti sono limitati e poi ha iniziato a guardarsi intorno e ha scelto di praticare yoga per rilassarsi e aumentare la flessibilità.

Citazione di Doryan e curiosità

In riferimento al documentario ” Super Size Me “, Yates ha affermato che “Mangiare tre pasti al giorno al McDonalds è più dannoso per il metabolismo rispetto ai suoi dodici anni di regolare uso di steroidi”

Dorian Yates: The Original Mass Monster uscito il 20 novembre 2019

Nel video si racconta la vita e carriera di Dorian e tutto ciò che ha realizzato prima e dopo il body-building. Dopo aver affrontato un brutto periodo di depressione, fa un viaggio spirituale in Costa Rica alla scoperta della natura della sua coscienza.

Mr Dorian Yates non si è mai montato la testa, e nel periodo in cui ha vinto Mr Olympia e i titoli annessi si è sempre concentrato sulla gara e mai sull’eco mediatico che c’era intorno. Il campione ha ricordato in una recente intervista che una volta è entrato in una palestra e non è stato riconosciuto, un episodio che ancora oggi lo diverte tantissimo:”Un giorno ho deciso andare ad allenarmi alla Gold’s Gym la mecca del bodybuilding, dove si allenano tanti pro ifbb. Di solito, i pro ifbb che andavano ad allenarsi alla Gold’s Gym, non pagavano l’ingresso. Di solito il prezzo per passare una giornata in quella palestra era di circa 40 dollari. Al momento di entrare in palestra e iniziare ad allenarmi non sono stato riconosciuto dalla segretario, non ho fatto storie l’ho solo invitato a voltarsi e guardare i quadri appesi nella palestra dedicati ai vincitori del Mr Olympia. E tra quelli c’era anche la mia foto.”