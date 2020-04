Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti costretti a Ibiza

Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti sono bloccati a Ibiza, i due hanno scelto di non rientrare per evitare spostamenti in piena emergenza Coronavirus

Eleonora Abbagnato, apparsa recentemente in un collegamento esterno nel serale di Amici 19, ha raccontato al settimanale Chi d’essere bloccata ad Ibiza a causa del Coronavirus. La prima ballerina si trova nell’isola spagnola insieme al compagno l’ex calciatore Federico Balzaretti, i due erano partiti per una vacanza e hanno deciso di non rientrare, come tanti italiani bloccati all’estero, per evitare spostamenti in un momento drammatico per l’Europa e per il mondo intero.

Eleonora ha riferito che come in Italia anche ad Ibiza vige la quarantena, le direttive emanata dal governo spagnolo sono rigide e vanno rispettato e ovviamente si può uscire solo per necessità e per fare la spesa: “Il blocco è partito cinque giorni dopo l’Italia. La gente rispetta il decreto anche perché la polizia non scherza. Nei supermarket, qui a Ibiza, ti forniscono gel igienizzante e guanti prima di entrare. A passeggio con il cane è necessario l’igienizzante, altrimenti scatta la multa“.

La coppia si è trovata travolta dall’emergenza Coronavirus, e anche se sull’isola sono decisamente minori i casi di contagio non ha sottovalutato la cosa, ha preferito non viaggiare per non arrecare danni.

Eleonora Abbagnato: “Stiamo aspettando che la situazione migliori”

Eleonora Abbagnato è seriamente preoccupata per la situazione, ha tuttavia ritenuto che fosse meglio rimanere ad Ibiza in attesa che l’emergenza passi o almeno si plachi. La ballerina e Balzaretti stanno vivendo questa situazione lontano da casa, e anche se non è facile comprendono che l’emergenza è grave ovunque:

“Siamo rimasti a Ibiza perché eravamo in vacanza qui prima che scoppiasse l’emergenza. La Spagna oggi è tra le nazioni più colpite. Alle Balcari il virus è arrivato, per il momento, con numeri contenuti. Stiamo fermi e aspettiamo che la situazione migliori. Poi penseremo a rientrare in Italia“.