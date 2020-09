Elettra Lamborghini addio al nubilato in sicurezza

Prossima alle nozze Elettra Lamborghini ha dato il via al suo addio al nubilato, tre giorni di festa in cui sono coinvolte le sue amiche più care. Il matrimonio che con molta probabilità si celebrerà il 26 Settembre e non il 6 come da programma e si annuncia pieno di sorprese e emozioni.

La Lamborghini sposerà il suo Afrojack in piena sicurezza, la cantante ha infatti adottato tutte le misure preventive a tutela dei suoi ospiti tanto che ha chiesto ad ognuno di sottoporsi a tampone, confermando ogni individuale negatività al Covid-19. Intanto le invitate all’addio al nubilato hanno già fatto il test sierologico e potranno godere di tre giorni di festa in piena sicurezza ma anche libertà.

Sui social Elettra ha confermato la collaborazione con la Clinica San Michele che ha effettuato le analisi agli invitati di quello che si annuncia essere il matrimonio dell’anno. La struttura ha pubblicizzato su Fb l’accordo con l’influencer esaltando e complimentandosi con lei con la scelta fatta: “Divertirsi in piena sicurezza ai tempi del Covid-19 è possibile. Ne è un chiaro esempio l’addio al nubilato di Elettra Lamborghini che, prima di dare inizio ai festeggiamenti alla tenuta San Domenico, si è affidata allo staff della Casa di Cura San Michele per sottoporre i partecipanti all’evento all’esecuzione dei test sierologici”.

Elettra Lamborghini, kit pink anti-Covid per gli invitati

Pronta a godersi il suo addio al celibato che avrà la durata di circa 3 giorni Elettra ha regalato alle sue compagne d’avventura un kit tutto rosa con mascherina con il suo nome, un pass, un cuscino e una serie d’oggetti per godersi la festa in pieno relax. L’addio al nubilato si sta svolgendo nella tenuta San Domenico a Sant’Angelo in Formis, frazione di Capua in provincia di Caserta, nella serata di ieri si è svolto il white party e nel weekend continueranno i festeggiamenti: il tutto ovviamente documentato sui social.