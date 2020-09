Elisabetta Gregoraci piange per Briatore: cosa è successo?

Fiera e determinata ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci ha più volte dichiarato d’aver accettato la proposta d’Alfonso Signorini, dopo tanti no, perché vuole mostrarsi al pubblico senza filtri. La showgirl è stata ospite della prima puntata di Verissimo dove si è concessa ad un’interessante intervista.

Nel salotto di Silvia Toffanin che torna post Covid, Elisabetta Gregoraci ha rivelato come sta vivendo questa vigilia del reality che la metterà sotto i riflettori per i prossimi tre mesi. Poi l’ex conduttrice di Made in Sud ha parlato del suo rapporto attuale con Flavio Briatore e di quanto, nonostante la separazione, le sia stata vicino in questo periodo che ha scoperto di aver contratto il Coronavirus:

“Ci ha fatto prendere un grande spavento ma adesso sta bene. Ha contratto il virus ma per fortuna non ci sono state complicazioni e non ha avuto problemi respiratori”. Poi commossa la Gregoraci ha confessato quanto il divorzio dall’imprenditore l’ha fatta soffrire: “Ho sofferto tanto. Nella nostra relazione gli errori più grandi sono stati commessi da lui, quando l’ha capito era ormai troppo tardi. Sono stata una grande compagna di vita annullando anche me stessa. Nonostante il matrimonio sia finito da tre anni rimane sempre un grande affetto. Sono sempre presente nella sua vita perché siamo stati innamorati per tredici anni. Lui sa che può contare sempre su di me”.

Elisabetta Gregoraci: “Per ora non riesco ad innamorami di nuovo”

Elisabetta Gregoraci ha poi confidato a Silvia Toffanin che dopo la fine del suo matrimonio si è impegnata una sola volta, ma la storia non ha avuto un lieto fine: “Ho avuto solo una storia subito dopo Flavio ma è finita male. Faccio fatica a rinnamorami. Sono una donna indipendente e posso anche spaventare, però credo ancora nell’amore”. Da rilevare inoltre che Flavio Briatore non approva la scelta dell’ex moglie, ha provato a dissuaderla ma questa volta la showgirl è determinata a fare questa esperienza.