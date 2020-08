Elisabetta Gregoraci severa con Flavio Briatore: cosa ha detto?

Elisabetta Gregoraci in un'intervista al Corriere della sera non ha esitato a rimproverare alcuni atteggiamenti dell'ex marito: cosa ha detto

Indirettamente Elisabetta Gregoraci è tra le persone più vicine a Flavio Briatore che in queste ore al centro dei rumors dell’opinione pubblica sia per la gestione del suo locale in Sardegna Il Billionaire considerato uno dei focolai del Covid dell’isola e sia per la sua positività, inizialmente negata.

In queste ore Flavio Briatore sarà dimesso e trascorrerà la quarantena a Milano con molta probabilità a casa della sua socia in affari Daniela Santachè intanto dalle pagine del Corriere della Sera l’ex moglie Elisabetta Gregoraci ha bacchettato l’imprenditore affermando d’averlo più volte avvertito del suo non sano comportamento e delle sue scelte avventate:

“L’ho consigliato come ho potuto ma ognuno poi fa di testa sua”. Le parole della conduttrice di Battiti Live fanno intendere che anche lei ha ripreso più volte l’ex marito con cui ha un buon rapporto, ma l’imprenditore ha poi deciso di fare come vuole ritrovandosi oggi in una situazione non facile da gestire. Elisabetta ha poi rivelato d’essere più serena da quando ha scoperto che Nathan è negativo, lei è sempre stata molto attenta ad evitare il contagio.

Elisabetta Gregoraci: “Pronta per il GFVIP: Nathan? Mi mancherà moltissimo”

Elisabetta Gregoraci ha anche parlato della sua prossima esperienza al Grande Fratello Vip, la conduttrice ha accettato la proposta di Signorini perchè vuole mostrare al pubblico l’Elisabetta lontano dal personaggio TV. E’ certa che sarà un’esperienza unica anche se è molto preoccupata della distanza che la dividerà dal figlio, ha spiegato che le ha già preparato una sorpresa: “Nel dubbio gli ho già scritto una serie di lettere che riceverà quando sarò via, in cui gli dico cose tipo “ti voglio bene”, “studia”, “ti penso””.