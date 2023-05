Emilia Romagna: domani la visita di Mattarella per l’alluvione

Domani, martedì 30 maggio è in programma la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nelle zone colpite dalla forte alluvione delle scorse settimane. La Prefettura ha comunicato che il Presidente farà tappa prima a Ravenna, poi si recherà a Lugo ed a Faenza dove incontrerà tutti i sindaci delle città alluvionate. Il capo dello Stato dovrebbe spostarsi fra Cesena e Forlì, dove probabilmente incontrerà un gruppo di volontari.

Potrebbe esserci, infine, anche un viaggio in elicottero a Modigliana, uno dei paesi rimasti quasi totalmente isolati. Gli spostamenti dovranno essere effettuati in modo da influenzare il meno possibile le quotidiane operazioni di aiuto e soccorso. Per la prima volta dopo due settimane di allerta rossa, nelle zone alluvionate dell’Emilia Romagna il livello di allarme oggi è giallo. Ci sono novità anche in merito alla questione delle acque stagnanti.

Il livello di allarme oggi è giallo

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in un’intervista a Il Messaggero ha affermato: “Via l’acqua al più presto o avremo rischi sanitari. Ma in Riviera le vacanze sono sicure”. Nelle zone montane e collinari ci sono ancora condizioni di elevata saturazione dei suoli che potrebbero portare ad ulteriori dissesti di versante e fenomeni erosivi nei corsi d’acqua. Questo è il motivo per il quale si parla ancora di zona gialla e l’emergenza non si è totalmente conclusa.