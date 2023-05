Emilia Romagna: l’Italia piange le vittime dell’alluvione

Oggi 24 maggio è lutto nazionale per l’alluvione in Emilia Romagna. Lo rende noto la Camera dei Deputati sul suo account Twitter. “Le bandiere di Montecitorio sono a mezz’asta oggi”, si legge. Pubblicata anche una foto della facciata del Palazzo. Stefano Bonaccini, presidente della regione, a Start su SkyTg24, dopo il via libera del Cdm al decreto da 2 miliardi, ha ringraziato il governo per aver adempito alla richiesta di veder sospesi tutti i pagamenti di mutui e adempimenti fiscali.

“Adesso si tratta di ritornare a ripristinare il prima possibile il superamento di questa fase drammatica di emergenza per poi passare alla ricostruzione”, ha sottolineato. Sono in corso da ormai 8 giorni le operazioni di recupero e identificazione, da parte dei sommozzatori dei carabinieri delle vittime dell’alluvione. Solo ieri pomeriggio è stato ritrovato un altro cadavere nelle campagne di Belricetto di Lugo, nel Ravennate.

Sale a 15 il bilancio delle vittime dell’alluvione

Si ritiene possa trattarsi di un 68enne di Fusignano di cui era stata segnalata la scomparsa il 17 maggio. Alcuni testimoni avevano riferito di aver visto il l’uomo scendere da un furgone per essere poi trascinato dalle acque. Con quest’ultimo, sale a 15 il bilancio delle persone che hanno perso la vita nella terribile alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna nei giorni scorsi.