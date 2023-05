Emilia Romagna, oggi è allerta rossa su alcune zone

Oggi 4 maggio è ancora allerta rossa in alcune zone dell’Emilia Romagna. La decisione è stata presa dalla Protezione Civile a causa di diversi fiumi in piena. Il meteo è decisamente migliorato, ma rimane elevata la criticità per rischio idraulico. In particolare le aree interessate sono: la Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola.

Nella stessa regione, è stata decretata anche un’allerta arancione per rischio idrogeologico e dello stesso colore è l’allerta diramata in Sicilia per rischio temporali. Ci sono poi diverse regioni con allerta meteo gialla: la Calabria, Basilicata, parte della Sicilia e alcune zone della stessa Emilia Romagna. Ieri un’ondata di maltempo si è abbattuta su tutta la regione, provocando due morti e ingenti danni.

- Advertisement -

L’alluvione ha provocato due morti e ingenti danni

A Castel Bolognese ha perso la vita Remo Bianconcini, 80 anni, che si trovava in bicicletta lungo gli argini del Senio. A Fontanelice, invece, sulla collina imolese, una frana ha travolto la casa di Enrico Rivola, 78 anni, il cui corpo è stato ritrovato sotto le macerie. Diverse le esondazioni e le frane, che hanno riguardato soprattutto le province di Ravenna e Bologna; centinaia i residenti sfollati. Diversi anche i disagi alla circolazione: Rfi ha chiuso le tratte ferroviarie minacciate dalle piene; a Bologna si è verificato un blackout di due ore in aeroporto.