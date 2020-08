Emma Marrone, estate in love per la cantante!

Estate in love per Emma Marrone che dopo un lungo periodo da single sembra aver ritrovato l'amore: chi è il modello che l'ha conquistata?

Estate in love per Emma Marrone che pare abbia trovato la persona che le fa battere il cuore! Dopo più di una delusione sentimentale nota al pubblico, l’ex vincitrice d‘Amici sembra aver ritrovato la serenità insieme al modello Nikolai Danielsen che ha conosciuto lo scorso anno sempre durante la stagione estiva.

Emma non ha ancora ufficializzato il rapporto ma gli avvistamenti dei due insieme sono stati continui e ripetuti e in molti sostengono che la cantante e Nikolai non siano solo amici. In barca con amici nei pressi di Positano la neo coppia si è lasciata andare a baci e teneri abbracci e non ha esitato a nascondere l’attrazione scattata. Diva e Donna ha pubblicato i primi scatti della coppia che per il momento non tenta neanche di nascondersi dai paparazzi nonostante non abbia rilasciato nessuna dichiarazione.

Dopo un anno non facile sia da un punto di vista professionale e che personale, Emma Marrone può godersi il suo momento, merita d’essere felice e di trovare la persona giusta che riesca a darle quello che i suoi partner passati non sono riusciti a darle. Ricordiamo che la cantante è stata fidanzata con Stefano de Martino che l’ha tradita pubblicamente con Belen Rodriguez e ha avuto anche un breve flirt con Marco Bocci che l’ha lasciata per sposare Laura Chiatti.

Emma Marrone conquistata dal modello norvegese Nikolai Danielsen

Emma Marrone è stata letteralmente conquistata dal modello norvegese Nikolai Danielsen, lo scorso anno i due hanno avuto una storia durata poco e quest’estate si sono ritrovati e a quanto pare il flirt va a gonfie vele. Nikolai è un ex praticante di kickboxing sport che oggi ha abbandonato, grazie al suo fisico statuario ha intrapreso la carriera di modello e attualmente è molto richiesto dalle griffe più note. Ha conosciuto Emma Marrone grazie ad amici in comune e se n’è subito invaghito.