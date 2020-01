Escher in mostra a Trieste fino al 7 giugno 2020

Dal 18 dicembre al 7 giugno 2020 a Trieste, presso il Salone degli Incanti, sarà possibile ammirare l’esposizione dell’artista olandese Maurits Cornelis Escher.

Apprezzato e riscoperto soltanto negli ultimi anni, Escher ha avuto il privilegio di essere stato protagonista di numerose mostre in tutto il mondo. Maurits nacque nel 1898 in Olanda e muore nel 1972. Era il 1922 quando mise piede per la prima volta in Italia, se ne innamorò e visse lì per diverso tempo. Spesso amava dilettarsi in viaggi che gli fecero luoghi splendidi settentrionali e meridionali, molti di questi immortalati nelle sue opere.

Il suo temperamento geniale in continua evoluzione si è tradotto nelle incisioni e litografie. In queste Escher riusciva a creare un’atmosfera dove l’arte, la matematica, la scienza, la fisica e il design si univano.

La mostra

All’interno del percorso espositivo sono presenti i lavori iconici dell’artista quali: Mano con sfera riflettente, Vincolo d’unione, Metamorfosi II, Giorno e notte, Emblemata e molti altri. Esposta, invece, per la prima volta al mondo sarà la serie de ‘I giorni della creazione‘ – un corpus artistico costituito da sei xilografie – realizzata tra il 1925 e il 1926 e narra i primi giorni dalla nascita del mondo.

“Lo stupore è il sale della terra“, amava dire così Escher riguardo l’arte e la visione dell’esistenza umana. Nelle sue opere d’arte si percepivano forme culturali diverse che spaziavano dalla fredda scienza col suo rigore analitico all’eleganza dell’art-noveau, Permeato dalle correnti avanguardiste del Novecento, quali il Surrealismo e l’Optical, Escher riesce a trovare un suo spazio e un linguaggio chiaro e ben definito. Il genio, nonostante i diversi anni di distanza dalla creazione delle sue opere, continua a rimanere moderno e mai scontato o banale.

Le opere raccolte per la mostra sono circa 200 suddivise in 8 macro-gruppi: opere giovanili, paesaggi italiani, tassellazione, struttura dello spazio, metamorfosi, paradossi geometrici, lavori su commissioni ed eschermania.