Fabrizio Corona ospite di Live non è la d’Urso: le avances alla conduttrice

Fabrizio Corona ospite dell prima puntata di Live non è la D'Urso ha risposto per alle domande di alcuni giornalisti: le parole dell'ex paparazzo

Ospite d’eccezione della prima puntata di Live non è la D’Urso, Fabrizio Corona che torna in tv dopo più di un anno lontano dai riflettori. In collegamento dalla sua abitazione l’ex paparazzo è ancora agli arresti domiciliare e delle pena riconosciutagli gli restano da scontare ancora due anni.

Determinato e sicuro di se come sempre Fabrizio Corona, anche se apparentemente stanco, non si è fatto intimidire dai giornalisti i studio che in passato hanno avuto a che fare con lui, e nonostante un’apertura nei suoi confronti di Alda D’Esaunio Corona non ha esitato a palesare il suo egocentrismo. Fabrizio ha parlato del bellissimo rapporto che ha con il figlio Carlos che per il momento ha deciso di vivere con lui, ma anche dei contatti con l’ex moglie Nina Moric.

Fabrizio Corona ha poi mandato un messaggio all’ex Silvia Provvedi manifestandole la sua solidarietà visto il momento difficile che sta vivendo: “La piccola Silvietta è una guerriera. In questo periodo non le ho scritto, ma le voglio bene. Sta attraversando un momento difficile. Le sono vicino, le dico di non mollare e do un abbraccio al suo fidanzato, sincero. Deve resistere e essere forte.“

Fabrizio Corona, la gaffe sull’età di Barbara D’Urso

Nella fase conclusiva dell’interessante intervista di Fabrizio Corona a Live non è la D’Urso l’ex re dei paparazzi si è lasciato andare ad una serie di complimenti decisamente pittoreschi nei confronti della popolare conduttrice. Purtroppo nel corteggiare la D’Urso Corona ha sbagliato la sua età, dettaglio che non è passato inosservato all’ex dottoressa Giò: “Comunque è impossibile trovare una donna di 65 anni così bella”, ha detto in collegamento da Milano. La conduttrice ha risposto: “Sì, però non ne ho 65, ne ho 63.” L’insistenza di Corona non si è placata e ha fatto notare a Barbara d’essere single e disponibile, la conduttrice ha respinto le avances rispondendo: “Fabrizio sei troppo impegnativo per me”.