Federica Pellegrini conferma la gravidanza: svelato (anche) il sesso del bebè

Per mesi il gossip ha rincorso Federica Pellegrini in attesa di un dolce annuncio. La Divina ha sempre smentito i rumors e in alcuni casi si è anche arrabbiata. L’ex campionessa di nuoto non ha mai negato che tra i suoi progetti c’è anche quello di diventare mamma, ma non ha mai avuto fretta. Nei giorni scorsi alcuni indizi social hanno dato avvio ad alcuni sospetti, poi oggi il magazine Chi ha confermato la gravidanza e poche ore fa è stato rivelato anche il sesso del nascituro.

Federica Pellegrini ha conquistato il podio della cronaca rosa degli ultimi giorni anche se non ha esitato a criticare il modo in cui la notizia è stata diffusa. Non sono stati rispettati i suoi tempi e di questo la Divina è dispiaciuta, ma conosce le dinamiche del gossip e in più occasioni è stata protagonista di rumors e pettegolezzi. Federica ha pubblicato un video dove mostra la pancia, sopra è scritto un messaggio che non lascia dubbio alla dolce attesa.

Entusiasta anche il marito Matteo Giunta che non ha nascosto la sua gioia. Felice per l’ex nuotatrice anche la mamma Cinzia che ha rilasciato un’intervista a Oggi a cui ha rivelato anche il sesso del nascituro. La signora Lionello è al settimo cielo. Federica è incinta di tre mesi compiuti e sarà una mamma fantastica: sarà maschio o femmina?

Federica Pellegrini, ecco qual è il sesso del nascituro

“Ha superato da poco i tre mesi, meglio non dire altro per adesso. Avevamo la consegna del silenzio perché giustamente volevano essere lei e suo marito Matteo ad annunciarlo ma sono stati bruciati sul tempo, come era successo anche per il matrimonio”. Ha dichiarato la mamma dell’ex campionessa di nuoto.

Cinzia ha anche reso noto il sesso del bebè: “Si, è in arrivo una bambina! Quanto siamo felici da uno a cento? Mille e anche di più”. E la Divina sarà felice dell’arrivo di un fiocco rosa?