Federica Pellegrini rivelato il sesso del bebè: la gioia della Divina

Nei giorni scorsi, e dopo vari rumors, Federica Pellegrini ha rivelato d’essere in dolce attesa. La Divina non ha nascosto la sua gioia, diventare mamma era tra i suoi piani ma non ha mai avuto paura che il suo desiderio non fosse appagato, è anche per questo che non ha avuto fretta di rimanere incinta subito dopo le nozze.

Molto attiva sui social ha ammesso d’essere incinta con un post, dopo che Matteo Giunta suo marito aveva lasciato ai fans e alla stampa qualche indizio. Felice e entusiasta Federica non ha potuto fare a meno di confermare la gravidanza che vuole vivere appieno e senza subire eccessive pressioni, anche se non sarà facile.

Oggi 5 Agosto Federica festeggia 35 anni e anche se la sua vita non si svolge più nelle vasche delle piscine è super contenta. Sta realizzando alcuni dei suoi piani e nei tempi da lei previsti. C’è da dire che nonostante qualche fuga di notizie la Pellegrini non ha confermato il sesso del nascituro, anche se in queste ore ha deciso di fare un dono a tutti i suoi fans. Matteo ha regalato all’ex campionessa un mazzo di rose rosse, tra cui ne spicca una rosa. Un fiore dedicato alla sua piccola.

Federica Pellegrini, conferma il fiocco rosa

La mamma di Federica Pellegrini nei giorni scorsi ha rivelato in un’intervista che sarebbe diventata nonna di una bellissima bambina. La notizia è stata confermata dalla Divina in queste ore. La rosa rosa donata da Matteo Giunta alla moglie rappresenta proprio l’arrivo di una bambina.

“35 …. Con un pizzico di rosa“, ha commentato la Pellegrini felice di diventare mamma di una femmina che sicuramente educherà allo sport e al gioco. Sarà una bambina felice e molto amata.