Fedez torna a X Factor? Il parere dei medici

Reduce da un malessere che lo ha debilitato, Fedez sta affrontando la convalescenza a casa circondato dagli affetti più cari. La moglie Chiara Ferragni è sempre stata al suo fianco e anche ora che è a casa si sta prendendo cura di lui. Dopo il ricovero e l’intervento d’urgenza causato d’alcune emorragie Fedez è stato dimesso, ma dovrà stare a riposo per un periodo.

In molti si sono chiesti se tornerà a X Factor dove veste i panni di giudice e anche di coach. Le squadre sono pronte e la prossima settimana partiranno i live. Ovviamente il rapper ha riferito che sta seguendo le indicazioni dei medici che gli hanno suggerito di stare a riposo e di condurre una vita pacata. Tuttavia oggi sta meglio, sta recuperando le forze, e in più occasioni è apparso sui social per parlare con i tanti followers del suo quotidiano.

- Advertisement -

Nei giorni scorsi ha fatto chiarezza sul suo destino ad X Factor. E anche se qualcuno ha parlato di possibile sostituzione il cantante ha rassicurato tutti sulla sua presenza nel prestigioso talent: “Oggi sono andato a fare la visita di controllo e mi hanno fatto il certificato medico per poter partecipare ad X Factor”, ha riferito in diretta. Fedez è felicissimo di tornare al lavoro. Nel frattempo su Sky vanno in onda gli Homevisit dove i giudici trascorrono del tempo con i concorrenti per selezionarne tre da portare ai live.

Fedez, ecco come sta

Fedez ha rivelato, sempre sui social, di sentirsi meglio. Sta per tornare al lavoro e dalla prossima settimana potrà tornare ad allenarsi. Il cantante ha poi ammesso d’aver perso 10 kg, ma ora ha ripreso a mangiare sano e vuole rimettersi al più presto. Fedez sa d’aver avuto una seconda occasione e grazie a chi gli ha donato il sangue ha potuto affrontare la patologia che lo ha colpito.

- Advertisement -

Anche per questo il rapper si è impegnato a collaborare con l’Avis per promuovere le donazioni di sangue. Un gesto semplice che può salvare la vita.