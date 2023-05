Fi-Pi-Li: maxi tamponamento tra 7 auto

Strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno nel caos. Questa mattina 9 maggio intorno alle 8.30 un maxi tamponamento tra 7 auto ha causato grandi problemi alla viabilità. Due gli incidenti che hanno bloccato l’arteria stradale: uno in direzione mare, l’altro verso Firenze. Il primo tamponamento a catena si è verificato all’altezza dell’uscita di Pontedera est ed ha causato inizialmente 7km di coda.

Sull’altra corsia si è creato un 1 km di coda per autisti curiosi fermatisi ad osservare quanto accaduto. In loco sono giunte due ambulanze e un’automedica per soccorrere le persone coinvolte nell’incidente, gli agenti di Polizia stradale e i vigili del fuoco. Come riportato dall’agenzia dedicata Muoversi in Toscana, nell’ultimo aggiornamento delle 9,45, la fila è aumentata a 11 chilometri tra Montopoli e il bivio per Pisa con direzione mare.

Segnalati 10 km di coda per l’incidente tra Ginestra e Scandicci verso Firenze

A seguito dell’impatto è stato chiuso l’ingresso di Pontedera est. Contestualmente è stato coinvolto un carro attrezzi per la risoluzione dell’ingorgo; il mezzo ha provveduto a rimuovere alcune delle auto coinvolte nello scontro. Disagi anche nel tratto fiorentino della superstrada: segnalati 10 km di coda per l’incidente tra Ginestra e Scandicci verso Firenze. I due sinistri sono stati risolti nell’arco della mattinata.