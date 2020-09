Francesca de Andrè parla di Barbara D’Urso: cosa ha detto?

Consolidata opinionista dei salotti tv di Barbara D’Urso Francesca de Andrè ha praticamente messo in piazza la sua vita privata ma anche quella della sua famiglia per conquistarsi un posto d’onore in tv, sarà anche per questo che ha deciso di parlare in un’intervista a Diva e Donna del suo rapporto con la popolare conduttrice.

Francesca è molto affezionata a Barbara, è riuscita negli ultimi anni a creare con lei un rapporto sincero e leale, una vera amicizia che con il tempo ha trovato basi solide e consolidate a cui non è mancata la determinazione per affermarsi e per emergere: “Devo dire grazie a Barbara d’Urso, anche se il suo bene me lo sono guadagnato. Lei non ti regala nulla. Ha mandato i suoi giornalisti a controllare tutto quello che dicevo”.

L’opinionista ha ovviamente parlato anche del non rapporto che ha con il padre Cristiano con cui non è ancora riuscita a confrontarsi in modo civile. I due ad oggi non si parlano e hanno portato le loro dispute in tribunale nonostante i ripetuti inviti di Barbara D’Urso a chiarirsi e a provare a parlarsi cercando di superare i rancori del passato.

Francesca de Andrè: “Non sono una raccomandata!”

Francesca de Andrè ci tiene a far sapere che nonostante l’importanza del nome che porta non è mai stata raccomandata, tutto ciò che guadagna lo ha ottenuto solo con la sua determinazione anzi in molti casi la famiglia spesso l’ha ostacolata: “Quello che mangio, me lo guadagno. Tutti pensano che io sia raccomandata. Non funziona così. Mi hanno sempre messo i bastoni tra le ruote. Ho fatto l’Isola dei Famosi nel 2011 e tutta la famiglia sempre contro. Col tempo mi sono affermata come opinionista, ma le cose non sono cambiate”.