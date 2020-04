Francesco Sarcina indignato: “Agirò in privato contro gli attacchi diffamatori”

Francesco Sarcina reduce dal successo di Sanremo 2020 dove ha partecipato con il suo gruppo Le Vibrazioni e oggi impegnato con Irama in un testo, Milano, dell’ex vincitore di Amici diffuso in rete a favore dell‘emergenza Coronavirus, ha voluto rispondere indirettamente agli attacchi indiretti che l’ex moglie Clizia Incorvaia e l’ex amante Grazia Sepe gli hanno rivolto nel corso di una puntata di Live non è la D’Urso.

Il cantante che fino a questo momento non ha lasciato dichiarazioni in merito a quello che è stato detto dalle due donne su di lui, a cui si aggiungono le rivelazioni di Asia Gianese che ha reso pubbliche alcune chat con il cantautore, ha scritto un post su Instagram dove spiega che reagirà al pettegolezzo e alla maldicenza ma solo in privato:

“Volevo solo dirvi grazie bella gente. Vi leggo e siete stupendi, perché mi fate capire quanto sia importante il mio operato e mi date un sacco di forza per non cedere e non cadere ai continui attacchi puerili e diffamatori“.

Francesco Sarcina risponde al gossip e ai pettegolezzi sulla sua vita privata

Francesco Sarcina ha risposto al gossip e ai pettegolezzi sulla sua vita privata passata, quella raccontata dall’ex moglie Clizia Incorvaia accusata inizialmente d’aver tradito il cantate con il suo migliore amico Riccardo Scamarcio storia per cui è stata messa allo gogna dal gossip oggi smentita, in modo informale. Nel salotto di Barbara D’Urso Clizia si è scontrata con la presunta amante di Sarcina, affermando d’aver provato a difendere il suo matrimonio come ha potuto. Oggi Sarcina fa sapere che reagirà alle dichiarazioni diffamatorie che gli sono state rivolte, ma lo farà seriamente solo in forma privata:

“Almeno io non lo faccio pubblicamente, me ne occupo seriamente in privato“.