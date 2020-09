Francesco Totti furioso sulla cover di Gente: “Ci saranno conseguenze legali”

Non si placa la polemica sulla cover del magazine Gente che ha ritratto la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi in costume con il lato b di una giovane tredicenne in mostra. La reazione dei due genitori vip è stata immediata e ha puntato il dito verso la direttrice del giornale che si è giustificata affermando che la cover era finalizzata solo a mostrare una famiglia felice.

Totti è tornato a parlare della questione in un’intervista rilasciata a Repubblica a cui si è raccontato come uomo, ma anche come ex calciatore. In merito al suo rapporto con i social e con il web in generale e ai tanti commenti non esaltati scritti facendo riferimento proprio alla figlia ha spiegato che con molta probabilità ci saranno conseguenze legali:

“Non credo ai social. Neanche li leggevo, finché non mi hanno segnalato certi commenti bavosi alla famosa copertina di Gente… ecco, questa è una storia che ha mandato Ilary e me fuori di testa. Ci saranno conseguenze legali.” Le parole dell’ex capitano dell’As Roma confermano la non tolleranza dei coniugi Totti nei confronti di uno scatto che ha preso di mira una tredicenne mercificando il suo corpo solo perchè è figlia di due genitori famosi.

Francesco Totti, le polemiche sulla foto della figlia Chanel

Le polemiche sulla foto della figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi pubblicate da Gente hanno attirato anche l’attenzione dell’ODG che ha richiesto chiarimenti in merito alla vicenda. Intanto la direttrice del settimanale Monica Mosca ha provato a spiegare la sua scelta di pubblicare lo scatto, una decisione finalizzata solo a mettere in evidenza la bellezza della giovane ragazza esaltando quel rapporto speciale che si crea normalmente tra padre e figlia.