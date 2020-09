Furto con abbraccio: ecco come i rom derubano gli anziani, come evitarlo

Essere gentili è una qualità umana molto importante, per strada ci capita tantissime volte di aiutare turisti dando indicazioni, persone anziane ad attraversare la strada e così via. Purtroppo, il furto con abbraccio sfrutta questa sensibilità o la cieca ingenuità. Ecco il fatto che dimostra ciò che stiamo raccontando.

Un uomo di 85 anni ha subito un furto da parte di una coppia di stranieri. E’ stata la donna, in stato interessante e accompagnata dal primo figlio, ad adescare l’uomo e a chiedergli un abbraccio affettuoso.

Ecco la tecnica del furto con abbraccio, come funziona?

Nel furto dell’abbraccio, la donna non è mai sola, infatti, in un video famoso che mostra questa tecnica, si vede una macchina che circola vicino alla ladra e alla potenziale vittima. Quando il bottino è in mano, quella macchina servirà per scappare, cosa ben visibile in un video dei Carabinieri girato a Mantova.

Alle 11 e 40 di Lunedì, a Via Firenze, l’anziana vittima è stata fermata da A. S., 25enne romena. Gli ha chiesto un abbraccio a sfondo sessuale che l’uomo ha inizialmente rifiutato. La donna ha insistito e per rabbia alla fine ha afferrato il braccio con forza riuscendo a sfilare il Rolex dal polso. Il marito era vicino con la sua automobile, si chiama N. S., sempre romeno e di 28 anni.

La polizia ha trovato subito i ladri, già conosciuti dalle forze dell’ordine

La Polizia di Stato ha subito identificato la coppia conosciuta per aver rubato altri anziani. La venticinquenne ha confessato subito il furto, mentre il marito ha cercato di difendersi per evitare l’arresto. Entrambi sono in stato di fermo con divieto di dimora.

La Squadra Mobile ha dichiarato che l’anziano era stato già monitorato dai due malviventi. Lo avevano quindi scelto e aspettavano il momento per colpire. La donna è stata riconosciuta da un altro anziano sempre per scippo di orologio con la stessa tecnica, A. S. in questo primo caso si era presentata come badante in cerca di lavoro.

Cosa raccomanda la polizia per evitare e prevenire questa tecnica di furto?

I fatti che abbiamo raccontato narrano di anziani già presi di mira da tempo dai ladri. La Polizia infatti raccomanda sempre molta attenzione alle persone che si avvicinano, sempre allerta alta nei posti molto affollati o dove ci si può distrarre. In questo caso, sono stati rubati orologi ma se capitasse con borse o portafogli si dovrebbe temere altro reato, quello del furto in appartamento.