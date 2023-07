Garbagnate (Milano): 15enni investiti sulle strisce da uomo senza patente

Tragedia a Garbagnate, in provincia di Milano. Due giovani di 15 anni sono stati investiti mentre attraversavano sulle strisce pedonali in bicicletta. A travolgerli un furgone Ford Transit con alla guida un 32enne romeno che si è poi fermato a prestare soccorso. L’uomo è risultato positivo all’alcoltest ed è stato trovato senza patente. Aveva un livello di alcol nel sangue superiore a 1 grammo per litro, nonostante il limite sia di 0,50.

Gli agenti hanno proceduto al suo arresto per omicidio stradale. Infatti, il ragazzo è morto, mentre la sua amica al momento si trova in ospedale in condizioni piuttosto gravi. Il sinistro si è verificato in via Kennedy. In loco è presto intervenuto il 118 con due ambulanze e un elicottero. Il ragazzo è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza in arresto cardiaco, ed è deceduto poco dopo.

Disposta l’autopsia sulla salma della vittima

La giovane, in elicottero, all’ospedale Niguarda di Milano in coma. L’autista del furgone è stato condotto presso la Casa Circondariale di Milano “San Vittore” mentre l’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia sulla salma della vittima. Sono in corso, da parte dei carabinieri, ulteriori indagini per verificare e ricostruire tutte le dinamiche dell’incidente. Il primo passo sarà accertare se i due 15enni stessero attraversando in sella alla bici, scagliata in un’aiuola poco distante.