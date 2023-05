Spalletti: si chiude un ciclo a Napoli

Mancava solo l’ufficialità: Spalletti non allenerà il Napoli l’anno prossimo e si prenderà un anno sabbatico.

Spalletti: cosa farà nella prossima stagione?

Aurelio de Laurentiis ha scelto come palcoscenico per l’annuncio la trasmissione di Fabio Fazio. Il presidente del Napoli ha annunciato ufficialmente che Spalletti non sarà allenatore del Napoli nel corso della prossima stagione calcistica. Stando alle parole di de Laurentiis, l’ormai ex allenatore del Napoli ha parlato della chiusura di un ciclo.

Dopo la straordinaria cavalcata che ha portato lo scudetto, Spalletti avrebbe deciso di fermarsi per prendersi un anno sabbatico. “Ormai abbiamo fatto il massimo, si è concluso un ciclo della mia vita, preferisco fermarmi”, avrebbe detto l’ex allenatore del Napoli al suo presidente. A sostituirlo potrebbe arrivare Luis Enrique.

Sarà Luis Enrique a sedere sulla panchina del Napoli?

Sembra che possa essere Luis Enrique il degno sostituto di Spalletti sulla panchina del Napoli. Il tecnico spagnolo offrirebbe quella continuità dal punto di vista tattico che ha portato il Napoli in vetta alla classifica. Al momento si tratta di speculazioni, ma presto il presidente del Napoli potrebbe annunciare novità importanti su questo fronte.

De Laurentiis non ha quasi mai sbagliato nella scelta del tecnico e in più di un’occasione il nuovo arrivato non ha fatto rimpiangere il vecchio.