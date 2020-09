Georgina Rodriguez gaffe sul red carpet di Venezia: cosa è successo?

Ufficialmente compagna di Cristiano Ronaldo calciatore tra i più forti al mondo Georgina Rodriguez si è presentata sul red carpet di Venezia con tutto il suo splendore. La bellissima modella, ospite d’onore della prima del film di Pedro Almodovar “The Human Voice”, è arrivata alla Mostra del Cinema di Venezia accompagnata proprio dal noto regista vista l’assenza dovuta di Ronaldo in ritiro con la sua squadra.

L’arrivo al Lido della modella è stato però oscurato da una gaffe che inevitabilmente fotografi e esperti di gossip non hanno potuto fare a meno di notare e che ha messo in secondo piano anche le bellezze latine della compagna di Ronaldo. Vestita in completo bianco Georgina ha dimenticato di togliere dalla giacca l’etichetta, un dettaglio davvero di poco gusto che conferma quanto la giovane non sia molto abituata a questo tipo d’eventi.

Una passerella quella di Georgina che ha lasciato il segno e che ha fatto apparire la modella in modo decisamente superficiale e poco attenta ad alcune dinamiche della nota manifestazione, costantemente sotto l’occhio vigile internazionale della cronaca rosa. Come molte altre influencer presenti a Venezia semplicemente per apparire anche Georgina, nonostante fosse stata invitata propria d’Almodovar, è riuscita a farsi notare.

Mostra del Cinema di Venezia 2020: carrellata d’influencer

Oltre a Georgina Rodriguez a Venezia 2020 sono arrivate numerose influencer e questo solo per apparire su un red carpet dall’eco internazionale. Criticata Giulia de Lellis apparsa con un micro abito bianco decisamente discutibile che poco è piaciuto ai followers; esaltata e apprezzata Elodie che ha sfilato a Lido con un bellissimo e sensuale abito di Versace accompagnata dal suo compagno Marracash. In molti si chiedono i motivi della presenza di questi personaggi a Venezia, volti lontani dal cinema ma soprattutto poco inerenti al mondo dello spettacolo, quello vero.