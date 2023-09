GF, Alex Schwazer: “Ho sofferto di depressione!”

Inquilino tra i più in vista dell’edizione in corso del Grande Fratello Alex Schwarzer ha accettato di partecipare al reality di Cinecittà per raccontare il suo vissuto privato. Campione olimpico di marcia ha conquistato medaglie d’oro e la vetta delle più importanti competizioni internazionali, ma poi è stato travolto dallo scandalo doping.

Nella prima denuncia ha confessato l’uso della sostanza. Ha rivelato d’aver vissuto un momento difficile e d’essere ricorso al doping a causa d’una fragilità emotiva che l’aveva travolto. Dopo esserne uscito è stato accusato ancora una volta, ma nell’ultimo caso ha negato ogni responsabilità. La giustizia sportiva lo ha ritenuto colpevole e gli ha inflitto una squalifica pesante. Ora punta alle prossime Olimpiadi certo di poter raggiungere un nuovo traguardo.

Alex ha accettato di partecipare al GF per raccontare la sua versione della storia che lo ha travolto e dimostrare che nonostante le sconfitte di può sempre andare avanti. Desidera essere d’esempio: “Entro nella casa con un obiettivo molto importante per me, che è la possibilità di raccontare la mia storia. E poi anche per il fatto di potermi allenare dentro la casa. Un conto è dire che una persona non ha mai smesso di allenarsi, un altro conto è farlo e che le persone possano vederlo. Mi allenerò ogni giorno.” Ha dichiarato il campione a Verissimo.

Alex Schwarzer: “Mi auguro che la squalifica venga ridotta“

Schwarzer in tutti questi anni non ha mai smesso di pensare a tornare a gareggiare. Spera che la sua squalifica venga ridotta e si augura di partecipare alle prossime Olimpiadi:

“Il 7 luglio del 2024 finisce la squalifica. Mi auguro che la squalifica venga ridotta. Se resta com’è attualmente, non avrò la possibilità di qualificarmi per le Olimpiadi. Le gare preolimpiche sono tutte prima.”