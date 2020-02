Gioielli ecosostenibili, il nuovo trend

Tra le ultime tendenze in campo glamour ci sono dei versatili ed ecosostenibili bijoux e gioielli. Prodotti interamente in modo artigianale, essi hanno una storia tutta da raccontare. Sono tutti diversi, eterogenei, e saranno acquistabili alla Fiera Milano dal 15 al 18 febbraio presso 600 espositori di cui il 32% provenienti da 24 nazioni straniere. In tutte le collezioni sono presenti bracciali in bronzo e argento con forme asimmetriche, orecchini geometrici e collane mozzafiato da poter indossare anche nelle sfilate più incantevoli.

Molto belli sono anche gli accessori eticamente sostenibili che esaltano le maestranze italiane e non. Bracciali in legno recuperato da scarti di mobilifici, collane realizzate da cavi elettrici rivestiti diventano protagonisti di uno stile contemporaneo che sta attento all’ambiente. Singolari sono le cinture hand-made con i tubolari delle mountain-bike in colori diversi. In questa sfilza di materiali recuperabili e riciclabili abbiamo anche vetro e tessuti che, se colorati, danno vita a oggetti unici e introvabili.

Gioielli trasformisti

In una società dove apparire sempre uguali è noioso, perché non indossare i gioielli che si trasformano? Seta, bronzo e cuoio sono i materiali più semplici da maneggiare per gli artigiani. Se uniti a colori eccentrici e arricchiti da pizzi e pietre preziose questi possono essere un ottimo regalo.

Gioielli sulla pelle

Per tutta la vita sono i gioielli tatuaggio che rievocano simboli esoterici inseriti per sempre sulla pelle dei millenians: così collane con figure tribali e orecchini che riecheggiano la simbologia giapponese in color oro, argento e nero diventano i nuovi trend per il futuro.