Giorgia Palmas e Filippo Magnini: c’è l’annuncio

Ospite di Verissimo nonostante il pancione avanzato Giorgia Palmas ha confidato a Silvia Toffanin lo stato di grazia e felicità che sta vivendo in questo momento della sua vita. In dolce attesa del suo secondo figlio, il primo con l’ex nuotatore Filippo Magnini Giorgia non potrebbe chiedere niente di più.

Giorgia ha annunciato che le nozze con Filippo ci saranno, prima previste a fine marzo e rimandate solo a causa del lockdown che li ha costretti a fermare tutto ora si celebreranno a Dicembre. L’ex velina ha parlato in particolare del suo rapporto con l’ex nuotatore, di quanto lui sia affettuoso e attento e di come la coccoli non solo perchè incinta.

La Palmas e Magnini sembrano aver trovato un equilibrio amoroso e sentimentale di cui entrambi avevano bisogno se si tiene conto anche dei loro rapporti precedenti non eccessivamente stabili. “ll matrimonio ci sarà a dicembre spero che tu ci sia e ci sia tutto Verissimo”. La padrona di casa di Verissimo non ha potuto far altro che cogliere l’invito confermando la presenza attenta della redazione del programma.

Giorgia Palmas: “Il matrimonio ci sarà”

Giorgia Palmas è incinta di una bambina, alla scadenza del termine mancano solo due settimane e poi i due non saranno più una coppia ma una solo famiglia, anche se la presenza della prima figlia della Palamas Sofia avuta dalla relazione di Giorgia con l’ex calciatore professionista Davide Bombardini li ha resi nucleo famigliare da subito. Filippo ha inviato tramite la redazione di Verissimo un messaggio d’affetto alla sua Giorgia, felice come pochi di d’amarla e di diventare al più presto padre.