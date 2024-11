Giornata Mondiale della Filosofia – 5 libri di Codice Edizioni sul pensiero critico e la contemporaneità

Il 21 novembre si celebra la Giornata Mondiale della Filosofia, in un’epoca in cui il ritmo frenetico del cambiamento tecnologico, sociale e culturale impone nuove domande e sfide, la filosofia rimane uno strumento fondamentale per comprendere e orientare la nostra esistenza. La riflessione filosofica offre infatti una lente unica e preziosa per decifrare un contesto sempre più dominato dall’incertezza e dalla complessità, dove la tecnologia e la scienza influenzano ogni aspetto della nostra quotidianità.

Codice Edizioni ha da sempre esplorato le complessità del mondo contemporaneo attraverso molte delle sue pubblicazioni. In questa occasione proponiamo cinque titoli che affrontano i temi più urgenti e stimolanti del nostro tempo. Un viaggio intellettuale che spazia dalla natura della coscienza ai limiti della percezione, dai meccanismi della polarizzazione sociale alle nuove forme di creatività.

Questi autori e studiosi di fama internazionale invitano il lettore a interrogarsi su temi fondamentali come il rapporto tra uomo e tecnologia, la costruzione della realtà, l’intelligenza artificiale, i pregiudizi cognitivi e la natura della coscienza. Ogni opera è pensata per arricchire il lettore con prospettive originali, spunti di riflessione e consigli pratici per navigare con maggiore consapevolezza il mondo moderno.

Caos quotidiano. Un nuovo mondo di possibilità di David Weinberger.

Un’opera che esplora il nostro rapporto con la tecnologia e la complessità quotidiana, offrendo una guida per convertire il caos in opportunità di innovazione. Weinberger, esperto di tecnologie digitali, aiuta a comprendere come le sfide del progresso possano diventare stimoli per la creatività e l’immaginazione. Traduzione di Massimo Durante.

L’errore di Galileo. Fondamenti per un nuovo studio della coscienza di Philip Goff.

In questo saggio provocatorio, Goff mette in discussione l’approccio materialistico della scienza alla coscienza e propone il panpsichismo come una teoria che attribuisce alla coscienza un ruolo fondamentale nell’universo. Un libro che riapre il dibattito sulla natura della mente e dell’esistenza. Traduzione di Emanuele Coccia.

Esploratori e soldati. Vedere le cose come sono e non come vorremmo di Julia Galef.

Galef invita il lettore a sviluppare una “mentalità da esploratore” per superare i limiti dei propri pregiudizi e vedere il mondo in modo più oggettivo. Con esempi e strategie concrete, l’autrice ci guida verso una maggiore lucidità di pensiero. Traduzione di Lorenzo Lilli.

L’inibizione creatrice di Alain Berthoz.

Berthoz esplora come la capacità di inibizione nel nostro cervello possa fungere da scintilla per l’innovazione. Attraverso il controllo e la gestione dell’impulso creativo, propone un modello di creatività capace di trasformare il caos mentale in ordine generativo. Traduzione di Silvio Ferraresi.

Menti tribali. Perché le brave persone si dividono su politica e religione di Jonathan Haidt.

Haidt analizza le dinamiche di polarizzazione sociale e culturale, aiutandoci a comprendere le divisioni che impediscono oggi un dialogo costruttivo tra schieramenti diversi. Un libro fondamentale per esplorare le radici dei conflitti sociali e costruire ponti di comprensione. Traduzione di Paola Bonini.

In occasione della Giornata Mondiale della Filosofia, questi ed altri titoli Codice Edizioni che trattano di questi temi, saranno disponibili in offerta nella versione e-book sullo store Bookrepublic dal 18 al 24 novembre. Per scoprire tutti i titoli in promozione: https://www.bookrepublic.it/ebooks/editore/codice-edizioni/

AUTORI E DATI

Caos quotidiano. Un nuovo mondo di possibilità

David Weinberger, tecnologo e coautore del Cluetrain Manifesto, è considerato uno dei più autorevoli filosofi di internet. Ricercatore senior al Berkman Center for the Internet and Society della Harvard University, in Italia ha pubblicato Arcipelago web (Sperling & Kupfer) ed Elogio del disordine (BUR).

Euro: 24,00 | Pagine: 306 | ISBN: 9788875788834

L’errore di Galileo. Fondamenti per un nuovo studio della coscienza

Philip Goff, professore associato di filosofia alla Durham University. Il suo ambito di studi si concentra sulla filosofia della mente. Ha pubblicato numerosi paper accademici e un volume, Consciousness and Fundamental Reality (Oxford University Press, 2017).

Euro: 22 | Pagine: 256 | ISBN: 9791254500521

Esploratori e soldati. Vedere le cose come sono e non come vorremmo

Julia Galef, esperta di scienze cognitive, dal 2010 conduce il podcast Rationally Speaking, che ha avuto come ospiti, tra i tanti, Neil deGrasse Tyson, Peter Singer e Lawrence Krauss. È co-fondatrice del Center for Applied Reality, associazione non-profit che organizza workshop per aiutare le persone a migliorare il proprio modo di ragionare.

Euro: 24,00 | Pagine: 288 | ISBN: 9791254500064

L’inibizione creatrice

Alain Berthoz, è professore emerito al Collège de France e membro dell’Accademia delle Scienze francese, e sin dal 1989 dirige il Laboratoire de physiologie de la perception et de l’action (CNRS-Collège de France). Autore di numerosi articoli su riviste internazionali e quotidiani su temi legati al senso del movimento e più in particolare sulle diverse componenti della sua percezione, esercita una intensa attività come conferenziere presso università e centri di ricerca di più di venti paesi.

Euro: 27,00 | Pagine: 304 | ISBN: 9788875789381

Menti tribali. Perché le brave persone si dividono su politica e religione

Jonathan Haidt, laureato in filosofia e psicologia, Jonathan Haidt è professore associato di psicologia presso la Virginia University. Dal 1999 aderisce alla nuova corrente della psicologia positiva, ambito per il quale nel 2001 gli è stato conferito il Templeton Prize.

Oltre a numerosi articoli destinati alle pubblicazioni scientifiche, nel 2003, insieme a C.L.M. Keyes, ha curato il saggio Flourishing: Positive Psychology and the Life Well Lived, edito dall’American Psychological Association.

Euro: 25,00 | Pagine: 420 | ISBN: 9788875789701