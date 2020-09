Giovane ragazza muore ad Acerra a causa della sua relazione con un trans

Ieri ad Acerra ha perso la vita una giovane ventenne, Maria Paola Gaglione, a causa di una caduta rovinosa dal motorino. Secondo le prime ricostruzioni la giovane stava viaggiando sulla via provinciale Cancello-Caivano sul proprio mezzo, in compagnia del suo compagno, quando all’improvviso sono state speronate da un veicolo. Tuttavia quello che all’inizio sembrava un fatale incidente si è trasformato in tutt’altra storia. La morte della giovane infatti è un fatale epilogo di una relazione sentimentale non voluta dalla sua famiglia, in particolar modo dal fratello.

Maggiori dettagli sull’accaduto

Secondo le prime indiscrezioni sembra che il fratello di Maria Paola, M. G., fosse ormai stanco delle battute e dei commenti ambigui fatti sulla relazione della sorella. Quest’ultima infatti era sentimentalmente legata ad un trans.

La loro relazione era stabile, da poco infatti avevano iniziato a convivere ad Acerra sotto lo stesso tetto. Alle forze dell’ordine il giovane ha precisato che non aveva nessuna intenzione di uccidere la sorella, il suo scopo era solo quello di darle una lezione per farle terminare la sua relazione. Purtroppo a causa dell’impatto con la macchina Maria Paola ha battuto rovinosamente la testa per terra e ha subito traumi troppo gravi per essere salvata. La corsa in ospedale è stata del tutto inutile. Attualmente le forze dell’ordine stanno procedendo con i rilievi per effettuare una ricostruzione precisa e dettagliata di tutto ciò che è accaduto. Il fratello maggiore della vittima è stato immediatamente arrestato, la procura di Nola in un primo momento ha ipotizzato l’accusa di morte in conseguenza di reato, grazie agli ultimi sviluppi però la stessa è stata trasformata in omicidio preterintenzionale.

Lo sfogo della madre

La madre del sopravvissuto ha postato in rete un messaggio carico di rabbia dove ha spiegato che i due avevano già ricevuto molte minacce a causa della loro storia d’amore. Nel post è presente anche una sfumatura di amarezza, la donna infatti ribadisce che i figli vanno accettati per quello che sono…

