Giulia De Lellis e la crisi: Andrea Damante non più sicuro dell’amore per Giulia?

La crisi tra Giulia de Lellis e Andrea Damante è arrivata davvero in modo inaspettato, i due prima del lockdown e durante la quarantena sembravano aver dimenticato il burrascoso passato ed aver ritrovato l’amore per la gioia dei fans.

Invece la coppia si è allontanata ad inizio estate e se per alcuni diffondere la notizia di una crisi non era altro che una trovata pubblicitaria in molti oggi sono convinti che l’allontanamento sia serio. Per il momento Giulia e Andrea sono separati non hanno rilasciato nessuna dichiarazione ufficiale, o spiegato i motivi dell’addio, anche se qualche cosa è trapelata d’amici e conoscenti e da qualche diretta IG dell’influencer che più volte ha parlato di momento difficile.

In queste ore il settimanale Chi ha insinuato, grazie alle rivelazioni di una fonte accreditata, che la responsabilità della separazione sia dovuta a Damante, improvvisamente non più sicuro dei suoi sentimenti: “Ha confidato agli amici di non essere più sicuro del suo amore per Giulia, mentre lei sognava di mettere su casa con il fidanzato storico”.

Andrea Damante non più sicuro dell’amore per Giulia de Lellis?

Prende sempre più consistenza l’idea che sia stato Andrea Damante a volere il distacco da Giulia de Lellis. L’ex tronsita evidentemente si è spaventato dall’idea che il rapporto stesse diventando troppo serio e dalle aspettative che gli altri avevano su questa relazione.

Smentito il coinvolgimento della madre di Damante nella crisi, a quanto pare la signora Valentina non avrebbe nessuna responsabilità anzi sui social ha confermato d’avere un bellissimo rapporto con Giulia de Lellis: “Vorrei informare alcuni che tra me e la piccola Giulia va tutto bene. Quindi occhi alle fake news e vogliamoci bene di più, tutti”.